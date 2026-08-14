Nghi án cô gái bị bạn trai đâm tử vong

Nghe tiếng kêu cứu trong con hẻm trên đường Tân Chánh Hiệp 16 (TPHCM), người dân chạy ra, phát hiện cô gái tử vong với nhiều vết thương. Nam thanh niên đứng cạnh cho biết là bạn trai của nạn nhân, sau đó được công an đưa về trụ sở làm việc.

Ngày 14-8, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lập hồ sơ, lấy lời khai nghi can điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một cô gái tử vong.

Vụ việc xảy ra tại một con hẻm trên đường Tân Chánh Hiệp 16. Theo thông tin ban đầu, tối 13-8, người dân sống trong khu vực nghe tiếng hô hoán, kêu cứu nên chạy ra kiểm tra. Đến nơi, người dân phát hiện một nam thanh niên đứng cạnh cô gái đang gục trên đường, trên người có nhiều vết máu.

Khu vực xảy ra vụ án mạng là con hẻm trong đường Tân Chánh Hiệp 16. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Nam thanh niên cho biết mình là bạn trai của nạn nhân và thừa nhận đã đâm bạn gái gục tại chỗ, rồi nhờ người xung quanh gọi xe cấp cứu. Sau đó, sự việc được trình báo đến Công an phường Trung Mỹ Tây.

Qua kiểm tra, nạn nhân được xác định tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, gần hiện trường có một con dao.

Hiện vụ án mạng đang được công an điều tra, làm rõ. Ảnh: N.T

Theo người dân địa phương, nạn nhân khoảng 16 tuổi, còn nam thanh niên khoảng 18 tuổi.

Cả hai được cho là không cư trú tại khu vực. Trước đó, hai người đi xe máy vào con hẻm và đứng nói chuyện. Một số người đi ngang qua nhìn thấy hai người có biểu hiện giằng co nhưng không chú ý do trời tối. Sau đó, người dân phát hiện xảy ra vụ án mạng.

Nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đưa nam thanh niên về trụ sở để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

NGUYỄN TÂN