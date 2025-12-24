Mâu thuẫn trong công ty, nhóm công nhân đâm chết tổ trưởng

Ngày 24-12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến sự việc tổ trưởng sản xuất của một doanh nghiệp trên địa bàn bị đâm tử vong ngay tại công ty.

Các đối tượng đâm người tử vong. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 23-12, có 3 đối tượng nam, đeo khẩu trang, đi cùng một xe mô tô từ quốc lộ 1A vào khu vực cổng công ty T.P. (xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh).

Tiếp đó, có 2 đối tượng đi bộ vào bên trong, nơi công nhân đang làm việc, rồi tới bàn làm việc của anh H.T.E (32 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), là tổ trưởng sản xuất của công ty. Bất ngờ, các đối tượng dùng tay đánh anh E., rồi một đối tượng rút dao mang sẵn trong người đâm vào vùng bẹn trái của nạn nhân, khiến anh này ngã gục. Gây án xong, các đối tượng bỏ chạy về hướng phường Tân An.

Dù được các đồng nghiệp nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng anh H.T.E đã tử vong trước khi nhập viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ 2 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi là L.M.T (20 tuổi, trú tại TPHCM) và T.Q.L (19 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh). Cả hai từng là công nhân của công ty nhưng đã nghỉ việc khoảng 4 ngày trước khi xảy ra vụ việc.

Lực lượng chức năng cũng tạm giữ P.M.P (23 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), là người điều khiển xe mô tô chở 2 đối tượng gây án.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

QUANG VINH