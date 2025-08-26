TPHCM và khu vực Nam bộ sẽ có mưa kéo dài trong vài ngày tới

Sáng 26-8, tại TPHCM và khu vực Nam bộ có mưa lớn ở một số khu vực, dự báo trong vài ngày tới sẽ tiếp tục có mưa.

Mưa vào sáng sớm 26-8, tại khu vực phường Phú Thọ Hòa, TPHCM. Ảnh: TH

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, tại khu vực TPHCM, dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực nhiều phường xã như: phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, xã Phước Hải, xã Long Hải, xã Đất Đỏ, xã Hồ Tràm, xã Xuyên Mộc, xã Bình Châu, xã Hòa Hội, xã Bình Mỹ, xã Nhuận Đức, xã Thái Mỹ, xã An Nhơn Tây, phường Tây Nam, phường Phú Thọ Hòa, …

Dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-30mm, có nơi trên 30mm, mưa lớn có khả gây ngập úng cục bộ nhiều nơi. Về chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo ngày 27-8, thời tiết Nam bộ vẫn tiếp tục có nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa, chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trưa, chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông và vùng nội đồng kém khả năng tiêu thoát nước.

Thời tiết khu vực miền Đông - miền Tây, trong 2-3 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ nối với cơn bão số 5, khả năng chiều ngày mai đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, sau hoạt động ổn định.

THANH HIỀN