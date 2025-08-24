Hà Tĩnh sơ tán hàng ngàn hộ dân tránh bão

Tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành sơ tán hàng ngàn hộ dân ở các xã vùng ven biển và vùng có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đến nơi đảm bảo an toàn để phòng tránh bão số 5

Lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán người dân ở xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đến nơi trú tránh an toàn

Tối 24-8, theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, tính đến 19 giờ cùng ngày, các xã ven biển ở Hà Tĩnh đã sơ tán 4.577 hộ dân/12.104 người; đối với các xã có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đã sơ tán 390 hộ dân/875 người. Tùy điều kiện mưa bão, ngập lụt, các địa phương tiếp tục rà soát để chỉ đạo, tập trung lực lượng hỗ trợ sơ tán dân các khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn...

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã huy động lực lượng quân sự, biên phòng, công an tỉnh với hơn 3.200 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thường trực và trực tiếp xuống địa bàn để hỗ trợ chính quyền, nhân dân và 6.900 lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở để ứng phó với mưa bão số 5.

Về tình hình sản xuất nông nghiệp, đến ngày 24-8, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, diện tích lúa trổ 43.827ha/45.806,2ha (đạt 95,7% diện tích gieo cấy). Một số diện tích bước vào giai đoạn chín sáp, chín hoàn toàn. Đến nay, toàn tỉnh thu hoạch khoảng 500ha, tập trung tại các xã Yên Hòa, Đồng Tiến, Cẩm Bình, Thạch Lạc, Thiên Cầm, Đức Thịnh, phường Hà Huy Tập… Diện tích gieo trồng các loại cây trồng cạn 9.369ha/9.827ha (đạt 95,34% kế hoạch); đến nay đã thu hoạch được khoảng 70%.

Người dân ở Hà Tĩnh nỗ lực thu hoạch lúa mùa trước bão

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 116 hồ xung yếu, trong đó có 44 hồ có nguy cơ mất an toàn cao. Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị quản lý triển khai ngay các phương án đảm bảo an toàn hồ đập.

DƯƠNG QUANG