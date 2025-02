Người Anh chuộng xe điện cũ

Theo Sky News, số liệu mới được Hiệp hội Các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô (SMMT) của Anh công bố cho thấy, tổng doanh số bán ô tô đã qua sử dụng năm 2024 tại Anh đạt 7,6 triệu chiếc, tăng 5,5% so với năm ngoái và doanh số tăng đều trong các tháng.

Số xe được chuyển nhượng lên đến 188.382 xe, tăng 57,4% so với năm 2023, đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay do giá thành của ô tô điện ngày càng giảm, trong khi số mẫu xe ngày càng tăng. Tesla Model 3 và Kia e-Niro nằm trong số các mẫu xe điện cũ phổ biến được người dân Anh tìm mua do giá thành đã giảm đáng kể trong những năm gần đây.

Theo thông tin từ SMMT, trong năm vừa qua, những chiếc xe điện màu đen vẫn là lựa chọn hàng đầu của người mua và xe siêu nhỏ là loại xe phổ biến nhất. Người tiêu dùng Anh cho rằng, việc mua một ô tô điện đã qua sử dụng sẽ giúp tiết kiệm chi phí, mà vẫn sở hữu phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường.

Đối với xe điện, chu kỳ thay thế linh kiện dài hơn so với xe động cơ đốt trong, đây cũng là một lợi thế. Cấu tạo bên trong xe điện tương đối đơn giản nên ít có khả năng hỏng hóc hoặc phải thay thế phụ tùng, ngay cả khi mua xe cũ.

Điều này có nghĩa người tiêu dùng ít lo lắng hơn về những hỏng hóc nhỏ, vốn là một trong những trở ngại khi mua một chiếc xe đã qua sử dụng. Nhu cầu về xe điện đã qua sử dụng được dự báo sẽ còn tăng cao hơn nữa trong tương lai, khi dung lượng pin sử dụng tăng lên cũng như công nghệ sạc và tiến trình quản lý phát triển hơn.

Xe điện cũ bán tại Anh. Ảnh: Chris Ratcliffe | Bloomberg | Getty Images

Cũng trong năm 2024, các nhà sản xuất ô tô đã bán được số lượng kỷ lục xe điện mới tại Anh. Trong số đó, xe thể thao đa dụng chiếm ưu thế, lần đầu tiên bán chạy hơn các loại xe phổ biến khác như xe siêu nhỏ. Doanh số bán xe SUV được thúc đẩy bởi sự chuyển dịch sang xe điện, vì những chiếc xe cồng kềnh hơn có nhiều không gian hơn cho pin.

Doanh số bán ô tô điện tăng vọt ở Anh một phần do nước này yêu cầu các nhà sản xuất phải tăng tỷ lệ xe điện so với xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bán ra sau mỗi năm nhằm cắt giảm lượng khí thải CO2 từ phương tiện giao thông.

Theo quy định về xe không phát thải (ZEV) đang được Anh áp dụng, 80% ô tô mới và 70% xe tải nhỏ (van) mới được bán vào năm 2030 là xe không phát thải. Tỷ lệ này sẽ tăng lên 100% vào năm 2035, tuy nhiên Chính phủ Anh đang chuẩn bị điều chỉnh quy định về ZEV trong bối cảnh nhu cầu xe điện trên toàn cầu đang giảm.

Nhằm đáp ứng thị trường xe điện, nước Anh đã chuẩn bị cho quá trình cải tạo các siêu thị và nhiều công trình khác để đồng bộ với các trạm sạc xe điện trong hơn 4 năm qua. Theo đó, cả nước dự kiến có 145.000 điểm sạc bổ sung cho đến năm 2030, khi việc bán xe chạy bằng xăng và dầu diesel kết thúc. Các trạm sạc điện sẽ được bố trí với mật độ lớn như trạm xăng và đi cùng với đó sẽ là kế hoạch phát triển trung tâm bảo trì xe điện.

PHƯƠNG NAM