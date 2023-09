Người dân, du khách hào hứng cổ vũ đua thuyền trên sông Hàn

Sáng ngày 2-9, Giải đua thuyền truyền thống TP Đà Nẵng mở rộng - Cúp VTV8 chính thức khởi tranh trên sông Hàn với sự tham gia của hơn 400 vận động viên.

Giải đua thuyền truyền thống TP Đà Nẵng mở rộng nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 do Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) tổ chức.

Tham dự giải đua năm nay có hơn 400 vận động viên nam, nữ đến từ 23 đội thuyền đua của 13 đơn vị gồm: các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang; các đội Minh An (TP Hội An), Điện An (TX Điện Bàn), Duy Tân và Duy Vinh (huyện Duy Xuyên), Lạc Câu (huyện Thăng Bình), Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Ở nội dung đua thuyền nam, mỗi đội sẽ có 17 vận động viên, tranh tài với cự ly 7,5km; nội dung đua thuyền nữ, mỗi thuyền sẽ có 15 vận động viên tranh tài với cự ly 4,5km.

Quy mô giải đua thuyền truyền thống 2023 được mở rộng cả về số lượng vận động viên tham gia lẫn giá trị giải thưởng. Đặc biệt, giải đấu năm nay yêu cầu các đội đua chỉ được sử dụng thuyền gỗ truyền thống, phương tiện mang nét đẹp văn hóa của người dân miền biển.

Ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã tập trung bên bờ sông Hàn để cổ vũ cho các đội đua.

Sự phấn khởi của các vận động viên, niềm vui của người dân tạo nên không khí nhộn nhịp trong ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố năng động, thân thiện bên sông Hàn.

Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng cho biết, giải đua thuyền trở lại sau nhiều năm tạm ngừng, mang đến sự hào hứng cho các đội đua. Qua đó, ban tổ chức muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống trên sông nước của người dân Quảng Nam và Đà Nẵng đến du khách trong nước và quốc tế.

Kết quả chung cuộc, đội Duy Vinh (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đoạt giải nhất ở nội dung đua thuyền nam; giải nhất ở nội dung đua thuyền nữ thuộc về đội Lạc Câu (huyện Thăng Bình, Quảng Nam).