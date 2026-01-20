Người dân giao nộp tê tê bò trên đường

Phát hiện một cá thể tê tê bò ngang đường, người dân xã Phú Giáo đã giao nộp cho công an.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20-1, anh Lê Thế Hiểu (sinh năm 1980), công tác tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Phú Giáo, trên đường từ cơ quan về nhà đã phát hiện một cá thể tê tê bò ngang đường ĐH 505, đoạn gần Dự án Khu nhà ở Phú Lộc Gia, thuộc xã Phước Hòa.

Cá thể tê tê được anh Hiểu bàn giao cho công an xã Phú Giáo

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, anh Hiểu đã chủ động tiếp cận, đưa cá thể tê tê đến Công an xã Phú Giáo giao nộp.

Hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép tê tê là vi phạm pháp luật

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Phú Giáo lập biên bản, ghi nhận tình trạng sức khỏe ban đầu của cá thể tê tê và thực hiện các thủ tục theo quy định. Đơn vị sau đó đã liên hệ Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 1, trực thuộc Chi cục Kiểm lâm TPHCM để bàn giao cá thể tê tê.

Hành động kịp thời của anh Hiểu góp phần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, thể hiện tinh thần chấp hành pháp luật của người dân địa phương. Qua sự việc, Công an xã Phú Giáo khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã, đặc biệt là các loài quý hiếm, cần kịp thời thông báo hoặc giao nộp cho cơ quan chức năng để xử lý đúng quy định, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.

TÂM TRANG