Người đàn ông dọa đốt xe khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 6-10, Tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra nồng độ cồn đối với người lái ô tô và xe máy khu vực nội ô TP Mỹ Tho.

Từ tối 5-10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an lập chốt tại các tuyến đường như quốc lộ 1, quốc lộ 50, các tuyến đường Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, các ngã tư trên địa bàn TP Mỹ Tho... để kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn và các vi phạm khác.

Trong khoảng 2 giờ, qua kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện hàng chục trường hợp điều khiển phương tiện khi cơ thể có nồng độ cồn. Tất cả đều bị lực lượng chức năng xử lý hành chính và tạm giữ phương tiện.

Đáng chú ý, khi cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông đi trên xe máy mang BKS 63X4-6439 bất ngờ rút ống bình xăng con, xả xăng, cầm quẹt lửa dọa đốt xe.

Lập tức người đàn ông bị lực lượng CSGT giữ chặt tay và giật lấy chiếc quẹt lửa. Xăng trong bình xăng con tràn ra lề đường. Kết quả kiểm tra cho thấy, nồng độ cồn trong cơ thể người đàn ông này là 0,689 mg/l.

Trong những ngày tới, tổ công tác của Cục cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với công an các địa phương tại Tiền Giang kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là hành vi vi phạm về nồng độ cồn.

"Phạt nguội" các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại TP Tân An từ ngày 10-10

Ngày 6-10, Thượng tá Nguyễn Hồng Khánh, Phó trưởng Công an TP Tân An (Long An) cho biết, từ ngày 10-10, thông qua hình ảnh từ camera giám sát, công an sẽ xử phạt các vi phạm hành chính về an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, có 121 camera được lắp đặt cố định ở 22 vị trí giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Tân An, trong đó 80 camera giám sát giao thông, 19 camera giám sát về an ninh và 22 camera quan sát chung.

Hệ thống camera giám sát, hệ thống tự động ghi nhận hình ảnh vi phạm, truyền về trung tâm dữ liệu các hành vi, vi phạm như sau: không chấp hành tín hiệu đèn, dừng xe, đỗ xe sai quy định, đi không đúng làn đường, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, các hành vi vi phạm khác…

Việc đưa vào sử dụng hệ thống hệ thống camera giám sát giao thông tại các vị trí trọng điểm nhằm tăng cường xử lý các vi phạm và đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao thông quan trọng, tạo tiền đề cho TP Tân An xây dựng thành phố thông minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.