Người dân quan tâm nhiều nhất đến chính sách khám, chữa bệnh

Để triển khai, đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2022, Bộ Nội vụ đã tiến hành khảo sát hơn 86.000 phiếu, trong đó, có hơn 36.000 phiếu của người dân; 50.000 phiếu điện tử khảo sát nhóm đối tượng là công chức, lãnh đạo, quản lý các cấp tại bộ, cơ quan, địa phương. Đây là một cuộc điều tra xã hội học có quy mô lớn, có tính toàn diện, đa dạng, đa chiều, tiếp cận đánh giá từ dưới lên trên, đánh giá cả bên trong và bên ngoài cơ quan, tổ chức.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số CCHC năm 2022 cao nhất

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2022 các bộ, cơ quan ngang bộ có 3 nhóm. Trong đó, chỉ số CCHC trên 90%, bao gồm 2 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp.

Chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%, bao gồm các bộ: Tài chính, Nội vụ; TT-TT, TN-MT; NN-PTNT; Xây dựng; GTVT; KH-ĐT; LĐTB-XH; VH-TT-DL; Công thương.

Chỉ số CCHC dưới 80% có 4 bộ là: GD-ĐT, Y tế; Ngoại giao, KH-CN.

Có 11/17 bộ có Chỉ số CCHC năm 2022 trên mức giá trị trung bình. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số CCHC năm 2022 cao nhất với kết quả là 91,77%, cao hơn 19,12% so với Bộ Ngoại giao, đơn vị có kết quả chỉ số năm 2022 thấp nhất, với giá trị là 72,65%.

Quảng Ninh dẫn đầu về CCHC các địa phương

Kết quả Chỉ số CCHC 2022 của các tỉnh, thành được phân theo 3 nhóm. Trong đó, nhóm A, đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên, gồm 2 tỉnh, thành; nhóm B, đạt kết quả chỉ số từ 80% đến dưới 90%, gồm 56 tỉnh, thành; nhóm C, đạt kết quả chỉ số từ 70% đến dưới 80%, gồm 5 tỉnh, thành.

Theo đánh giá, nhìn chung, năm 2022, các địa phương đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác CCHC một cách toàn diện và hiệu quả; kết quả đánh giá nhiều tiêu chí cho thấy sự chuyển biến rõ nét so với năm 2021, phương pháp chỉ đạo, điều hành CCHC có nhiều sáng tạo, đổi mới tích cực. Tuy nhiên, qua đánh giá cũng cho thấy, giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2022 thấp hơn 1,58% so với năm 2021. Nguyên nhân chính là do năm 2022 bổ sung một số tiêu chí đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo các quy định mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nhất là các tiêu chí mới đánh giá nội dung xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số). Bên cạnh đó, còn một số nguyên nhân chủ quan khác đã được phản ánh vào trong kết quả đánh giá như: một số địa phương có lãnh đạo quản lý các cấp còn sai phạm trong thực thi công vụ dẫn đến phải xử lý kỷ luật, hình sự; vẫn còn một số cơ quan, đơn vị tại địa phương sai phạm trong thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách; việc số hóa giấy tờ, hồ sơ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở một số nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

Theo kết quả đánh giá, Quảng Ninh trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022 với kết quả đạt 90,1%; đây là lần thứ 5 Quảng Ninh đạt ngôi vị quán quân bảng xếp hạng Chỉ số CCHC, tương đương với thành phố Đà Nẵng - địa phương từng có 5 năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng (từ 2012 - 2016).

Đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022 là thành phố Hải Phòng với kết quả đạt 90,09%; đây cũng là lần thứ 10 liên tiếp Hải Phòng nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu Chỉ số CCHC.

Đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022 là tỉnh Phú Yên, đạt 75,99%, thấp hơn 5,42% so với kết quả của tỉnh này trong năm 2021 và cũng thấp hơn 3,98% so với đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng của năm 2021. Xét trong chu kỳ 5 năm gần nhất, kết quả Chỉ số CCHC của tỉnh Phú Yên luôn nằm trong nhóm 5 địa phương thấp nhất cả nước và cũng có 2 lần đứng cuối bảng xếp hạng.

Người dân quan tâm đến chính sách phát triển kinh tế thấp nhất

Bộ Nội vụ cũng công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022).

Từ ý kiến phản hồi của 36.000 người dân từ khắp các vùng, miền trong cả nước, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, phân tích dữ liệu khảo sát và xây dựng một bộ chỉ số gồm 37 chỉ số phản ánh nhận định, đánh giá của người dân; 45 chỉ số phản ánh mức độ hài lòng của người dân và 10 chỉ số phản ánh nhu cầu, mong đợi của người dân.

Theo đó, người dân quan tâm đến 8 nhóm chính sách ở các mức độ rất khác nhau. Trong đó, người dân quan tâm nhiều nhất đến chính sách khám, chữa bệnh, với mức độ rất quan tâm là 71,82%; quan tâm một chút là 25,8% và không quan tâm là 2,34%. Người dân quan tâm đến chính sách phát triển kinh tế thấp nhất, với mức độ rất quan tâm chỉ là 57,07%, quan tâm một chút là 37,49% và không quan tâm là 5,44%.

Không ít người dân cho rằng vẫn còn tình trạng tiêu cực của công chức trong giải quyết công việc cho người dân, mặc dù với các mức tiêu cực khác nhau. Trong đó, 12,28% người dân được khảo sát cho biết, vẫn có tình trạng một số ít công chức gây phiền hà sách nhiễu và 1,33% cho biết, có tình trạng nhiều công chức gây phiền hà sách nhiễu; 10,05% cho biết, có tình trạng một số người dân phải chi tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết; và 1,77% cho biết, có tình trạng nhiều người dân phải trả tiền này.