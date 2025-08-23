Xã hội

Người dân thích thú "check in" bên dàn pháo Đại lễ

SGGPO

Dàn pháo gồm 15 khẩu được đặt trang nghiêm trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thu hút mỗi ngày hàng trăm lượt người dân đến tham quan, chụp ảnh...

Đây là dàn pháo thuộc Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh) được đặt trước Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để thực hiện nhiệm vụ bắn 21 phát đại bác, chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Sau 4 ngày được lắp đặt, mỗi ngày, nơi đây đón hàng ngàn du khách, người dân Thủ đô cũng như các tỉnh lân cận tới chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu giữ lại kỷ niệm.

Hàng ngày, khu vực đặt dàn pháo luôn có cán bộ, chiến sĩ túc trực và thực hiện lau dọn, vệ sinh từng khẩu pháo, đảm bảo tới ngày Đại lễ, các khẩu pháo luôn đẹp.

>>> Một số hình ảnh người dân "check in" với dàn pháo:

DSC_0179.JPG
Dàn pháo tại khu vực trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình
DSC_0168.JPG
Khu vực này luôn có cán bộ, chiến sĩ túc trực đảm bảo an ninh trật tự khu vực đặt các khẩu pháo
DSC_0216.JPG
DSC_0279.JPG
DSC_0145.JPG
Mỗi ngày, nơi đây thu hút đông đảo khách tham quan, chụp hình
DSC_0166.JPG
DSC_0193.JPG
DSC_0236.JPG
DSC_0291.JPG
DSC_0320.JPG
DSC_0267.JPG
Mỗi khẩu pháo được các chiến sĩ vệ sinh, đảm bảo các khẩu pháo luôn trong tình trạng sạch sẽ
DSC_0240.JPG
Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Dàn pháo cho đại lễ Binh chủng pháo binh 15 khẩu pháo sẵn sàng cho đại lễ người dân chệch in tại dàn pháo

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn