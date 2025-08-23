Người dân thích thú "check in" bên dàn pháo Đại lễ

Đây là dàn pháo thuộc Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh) được đặt trước Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để thực hiện nhiệm vụ bắn 21 phát đại bác, chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Sau 4 ngày được lắp đặt, mỗi ngày, nơi đây đón hàng ngàn du khách, người dân Thủ đô cũng như các tỉnh lân cận tới chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu giữ lại kỷ niệm.
Hàng ngày, khu vực đặt dàn pháo luôn có cán bộ, chiến sĩ túc trực và thực hiện lau dọn, vệ sinh từng khẩu pháo, đảm bảo tới ngày Đại lễ, các khẩu pháo luôn đẹp.
>>> Một số hình ảnh người dân "check in" với dàn pháo: