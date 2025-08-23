Người dân thích thú "check in" bên dàn pháo Đại lễ

Dàn pháo gồm 15 khẩu được đặt trang nghiêm trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thu hút mỗi ngày hàng trăm lượt người dân đến tham quan, chụp ảnh...

Đây là dàn pháo thuộc Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh) được đặt trước Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để thực hiện nhiệm vụ bắn 21 phát đại bác, chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Sau 4 ngày được lắp đặt, mỗi ngày, nơi đây đón hàng ngàn du khách, người dân Thủ đô cũng như các tỉnh lân cận tới chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu giữ lại kỷ niệm.

Hàng ngày, khu vực đặt dàn pháo luôn có cán bộ, chiến sĩ túc trực và thực hiện lau dọn, vệ sinh từng khẩu pháo, đảm bảo tới ngày Đại lễ, các khẩu pháo luôn đẹp.

>>> Một số hình ảnh người dân "check in" với dàn pháo:

Dàn pháo tại khu vực trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Khu vực này luôn có cán bộ, chiến sĩ túc trực đảm bảo an ninh trật tự khu vực đặt các khẩu pháo

Mỗi ngày, nơi đây thu hút đông đảo khách tham quan, chụp hình

Mỗi khẩu pháo được các chiến sĩ vệ sinh, đảm bảo các khẩu pháo luôn trong tình trạng sạch sẽ

ĐỖ TRUNG