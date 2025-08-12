Hà Nội gấp rút cải tạo quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục mừng Đại lễ A80

Sau khi tòa nhà “Hàm cá mập” (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) được phá bỏ hoàn toàn, các lực lượng chức năng đang khẩn trương chỉnh trang lại quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục đang được chỉnh trang sau khi phá dỡ xong tòa nhà "Hàm cá mập" . Clip: QUỐC KHÁNH

Ghi nhận của phóng viên, sau hơn 1 tháng thi công, tòa nhà “Hàm cá mập” tại khu vực quảng trường đã được tháo dỡ, di dời hoàn toàn, tạo ra một không gian rất rộng lớn.

Đây là bước quan trọng trong kế hoạch mở rộng không gian công cộng quanh hồ Hoàn Kiếm.

Khu vực tòa nhà "Hàm cá mập" đã được dỡ bỏ hoàn toàn. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tập trung cao độ việc cải tạo, chỉnh trang khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục để phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo kế hoạch, việc cải tạo diễn ra đồng thời ở cả 2 hướng: phía tiếp giáp vị trí tòa "Hàm cá mập" và mặt tiền hướng ra hồ Hoàn Kiếm.

Khu vực đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sẽ được chỉnh trang lại. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Giai đoạn này, chính quyền phường Hoàn Kiếm cũng hoàn thành việc di dời bãi đỗ xe trên đường Đinh Tiên Hoàng, thảm lại mặt đường, sửa chữa dải phân cách và tổ chức lại giao thông.

Hệ thống cây xanh hiện có được giữ nguyên; bổ sung các chậu cây di động để điều chỉnh không gian vào những ngày phố đi bộ cuối tuần. Toàn bộ nền đường tại khu vực quảng trường sẽ được thảm bê tông, tạo độ phẳng với độ dốc thoát nước về phía bờ hồ.

Lực lượng chức năng tập trung thi công mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm sau khi tòa nhà "Hàm cá mập" phá dỡ xong. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Lực lượng chức năng cũng sẽ lắp đặt màn hình led, chỉnh trang mặt đứng công trình trên các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng, Cầu Gỗ và đầu phố Hàng Đào.

Không gian tại quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục trở nên thoáng đãng, rộng rãi sau khi tòa nhà "Hàm cá mập" tháo dỡ xong. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Cùng với đó, tại khu vực nhà hàng Thủy Tạ nằm sát hồ Hoàn Kiếm cũng đang được tháo bỏ phần kiến trúc không nguyên bản.

Dự kiến, công trình 2 tầng này sẽ được phục dựng về diện mạo gần 90 năm trước, với mái cong kiểu Á Đông và hàng cột tròn vươn ra mặt nước.

Một phần kiến trúc không nguyên bản của nhà hàng Thủy Tạ cũng đang bị phá dỡ. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Giai đoạn 1 của dự án mở rộng không gian công cộng quanh Hồ Hoàn Kiếm sẽ hoàn thành trong tháng 8, nhằm chào mừng đại lễ kỷ niệm A80.

Khi kết thúc, khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và các tuyến phố kết nối sẽ tạo ra khoảng không gian mở rộng khoảng 1,4ha phục vụ người dân, du khách và các hoạt động văn hóa, giải trí tại khu vực.

Khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục đang được cải tạo, chỉnh trang lại sau khi tòa nhà "Hàm cá mập" bị dỡ bỏ

Ở giai đoạn 2 của dự án, chính quyền địa phương sẽ tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh quan, lắp đặt tháp ánh sáng, phát triển không gian ngầm, lát đá toàn bộ khu quảng trường và bổ sung các tiện ích đô thị.

Khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục trước thời điểm tòa nhà "Hàm cá mập" chưa phá dỡ.

Trước đó, UBND Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 chỉnh trang quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và hoàn thành di dời các công trình ở phía Đông hồ Hoàn Kiếm trước ngày 2-9.

QUỐC KHÁNH