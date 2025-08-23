Tăng cường hơn 600 cảnh sát giao thông hỗ trợ Hà Nội phục vụ Đại lễ A80

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày diễn ra tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, công an 33 địa phương tăng cường hơn 600 cảnh sát giao thông cho Hà Nội.

Sáng 23-8, tại Hà Nội, công an 33 địa phương trên toàn quốc đã tăng cường 655 cán bộ, chiến sĩ là những cá nhân tiêu biểu về hình thức, xuất sắc về kinh nghiệm, trình độ nghiệp vụ, cùng với 20 xe ô tô, 44 xe mô tô đặc chủng của lực lượng cảnh sát giao thông để tăng cường, hỗ trợ Công an TP Hà Nội từ ngày 23-8 đến hết ngày 3-9.

Quang cảnh lễ giao nhận lực lượng cảnh sát giao thông của 33 địa phương. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại buổi giao nhiệm vụ, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đề nghị đối với lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong những ngày tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an 33 tỉnh, thành sẽ phối hợp với Công an TP Hà Nội triển khai các nhiệm vụ tại A80. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong quá trình tăng cường, hoàn toàn thực hiện theo sự quản lý, điều hành, mệnh lệnh, chỉ huy, chỉ đạo của Công an TP Hà Nội đảm bảo chế độ công tác tập trung, sinh hoạt tập thể; chấp hành nghiêm chế độ điều lệnh, quy trình công tác, có thái độ, tác phong ứng xử văn hóa, chuẩn mực với người tham gia giao thông và bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông Thủ đô.

Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đối với lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, Đại tá Phạm Quang Huy đề nghị cần thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ trong công tác, sinh hoạt, theo đúng quy định, điều lệnh công an nhân dân. Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát giao thông tăng cường quản lý cán bộ, bố trí lực lượng, phương tiện triển khai các hoạt động nghiệp vụ thực hiện hiệu quả phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô…

>>> Một số hình ảnh tại lễ giao nhận lực lượng cảnh sát giao thông:

655 cán bộ, chiến sĩ được tăng cường cho Hà Nội là những cá nhân tiêu biểu về hình thức, xuất sắc về kinh nghiệm, trình độ nghiệp vụ

Trong số đó, Công an TPHCM tăng cường cho Hà Nội 20 chiến sĩ cảnh sát giao thông

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông và lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cùng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông của 33 địa phương

Cùng với hơn 600 cán bộ, chiến sĩ, công an 33 địa phương còn tăng cường 20 xe ô tô, 44 xe mô tô đặc chủng để hỗ trợ cho Công an TP Hà Nội

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đề nghị đối với lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường, cần xác định trọng trách cao cả đối với hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn nhiệm vụ A80

