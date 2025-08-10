Gấp rút chỉnh trang, hoàn thiện khán đài tại Quảng trường Ba Đình cho đại lễ A80
Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) sẽ diễn ra lúc 6 giờ 30 phút ngày 2-9-2025, trong những ngày này, các lực lượng chức năng cùng đội ngũ kỹ thuật, công nhân đang nỗ lực cải tạo, chỉnh trang Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội) và khẩn trương lắp đặt hệ thống khán đài với sức chứa lên đến 30.000 chỗ ngồi.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nhưng tại khu vực Quảng trường Ba Đình vẫn rất đông lao động, công nhân, kỹ thuật viên nỗ lực làm việc với tinh thần khẩn trương để thi công hoàn thiện khán đài bằng thép, cao 5 tầng với sức chứa 30.000 chỗ ngồi phục vụ đại lễ kỷ niệm A80.
Khán đài chính được lắp đặt dọc trục đường Độc Lập, hướng thẳng về phía Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ khách mời và đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Khu vực sân khấu được bố trí phía bên trái Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quay về phía khán đài cũng đang được khẩn trương hoàn thiện.
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra lúc 6 giờ 30 phút ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm Hà Nội, với khoảng 30.000 người tham dự (chưa kể lực lượng diễu binh, diễu hành).