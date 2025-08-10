Xã hội

Gấp rút chỉnh trang, hoàn thiện khán đài tại Quảng trường Ba Đình cho đại lễ A80

SGGPO

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) sẽ diễn ra lúc 6 giờ 30 phút ngày 2-9-2025, trong những ngày này, các lực lượng chức năng cùng đội ngũ kỹ thuật, công nhân đang nỗ lực cải tạo, chỉnh trang Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội) và khẩn trương lắp đặt hệ thống khán đài với sức chứa lên đến 30.000 chỗ ngồi.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nhưng tại khu vực Quảng trường Ba Đình vẫn rất đông lao động, công nhân, kỹ thuật viên nỗ lực làm việc với tinh thần khẩn trương để thi công hoàn thiện khán đài bằng thép, cao 5 tầng với sức chứa 30.000 chỗ ngồi phục vụ đại lễ kỷ niệm A80.

z6891569978982_297beb25c59be26d4076e822942ac3a6.jpg
Khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình đang dần được hoàn thiện. Ảnh: QUỐC KHÁNH
HDM00041.jpg
Mặt sau của khán đài nằm trên đường Độc Lập. Ảnh: TIẾN CƯỜNG
HDM00030.jpg
Hệ thống khán đài bằng khung thép cao 5 tầng được dựng lên tại khu vực Quảng trường Ba Đình để phục vụ đại lễ A80. Ảnh: TIẾN CƯỜNG
HDM00017.jpg
Hệ thống khung thép rất chắc chắn của khán đài 30.000 chỗ trên Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ A80. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Khán đài chính được lắp đặt dọc trục đường Độc Lập, hướng thẳng về phía Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ khách mời và đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Khu vực sân khấu được bố trí phía bên trái Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quay về phía khán đài cũng đang được khẩn trương hoàn thiện.

z6891570051548_72886763d0b5a601ee8e2cac451d58ae.jpg
Khán đài 30.000 chỗ ngồi và sân khấu phía trước khán đài phục cho đại lễ A80 đang dần hoàn thành. Ảnh: QUỐC KHÁNH
z6891570018811_ceb2fa15330b7c1594577fc4b11c9414.jpg
Công trường thi công khán đài 30.000 chỗ phục vụ đại lễ A80 được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: QUỐC KHÁNH
z6891569962480_23ab9352fc89f735bf4460cd70804a1e.jpg
Các công nhân đang nỗ lực thi công chỉnh trang vỉa hè xung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình để phục vụ đại lễ A80. Ảnh: TIẾN CƯỜNG
z6891570018757_60064ec26907dcf3b302ccbec90114e9.jpg
Mặc dù đang trong giai đoạn thi công, chỉnh trang lại nhưng hàng ngày tại Quảng trường Ba Đình vẫn có rất đông người dân và các bạn trẻ tới chụp hình lưu niệm. Ảnh: QUỐC KHÁNH
z6891570063878_971a8ed28c121c01f7b2239138186d38.jpg
Phút nghỉ ngơi cuối giờ chiều của những công nhân tham gia thi công lắp đặt khán đài và chỉnh trang tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: QUỐC KHÁNH
HDM00040.jpg
Dù công trường thi công lắp đặt khán đài, chỉnh trang khu vực Quảng trường Ba Đình rất lớn nhưng giao thông ở khu vực vẫn rất trật tự, an toàn. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra lúc 6 giờ 30 phút ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm Hà Nội, với khoảng 30.000 người tham dự (chưa kể lực lượng diễu binh, diễu hành).

QUỐC KHÁNH - TIẾN CƯỜNG

