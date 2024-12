Tối nay, TPHCM bắn pháo hoa 3 điểm cùng 2 nhạc hội lớn đón năm mới 2025

Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đón năm mới 2025 do UBND TPHCM ban hành, tối nay 31-12, TPHCM có 3 điểm bắn pháo hoa, gồm 1 điểm tầm cao và 2 điểm tầm thấp. Bên cạnh đó là các sự kiện âm nhạc đếm ngược chào năm mới rộn ràng.

Các màn bắn pháo hoa chào năm mới kéo dài 15 phút, từ 0 giờ ngày 1-1-2025. Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM) sẽ là điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao. Tại đây, sẽ có khoảng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn pháo hoa hỏa thuật.

2 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp là Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11) và Khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) với 90 giàn pháo hoa tầm thấp.

TPHCM bắn pháo hoa cùng các nhạc hội bên sông Sài Gòn đón năm mới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước các màn bắn pháo hoa là các nhạc hội quy mô lớn. Trong đó có sự kiện countdown (đếm ngược) trên đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và Lễ hội chào đón năm mới City Tết Fest - Thủ Đức 2025 với điểm nhấn là nhạc hội và sự kiện countdown tại công viên bờ sông Sài Gòn (đoạn gần cầu Ba Son).

UBND TPHCM giao Công an TP phối hợp Bộ Tư lệnh TP bảo đảm an ninh, an toàn các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa. Sở GTVT TPHCM phối hợp các đơn vị phân luồng các tuyến đường trên bộ, dưới sông xung quanh khu vực bắn pháo hoa; không cho các phương tiện lưu thông đậu, dừng trong phạm vi cách vị trí bắn pháo hoa từ 1km trở ra.

Sẽ có đông đảo người dân tham gia các chương trình đón năm mới tại khu vực trung tâm thành phố. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dịp này, trên các khu vực, tuyến đường trung tâm, TPHCM trang trí ánh sáng nghệ thuật, tổ chức các hoạt động thể thao như chạy marathon, liên hoan võ thuật quốc tế, giải đua xe đạp phong trào...

Ngoài ra, còn nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân được tổ chức tại các quận 12, quận Tân Phú, quận Bình Tân và 5 huyện ngoại thành là Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ. Các chương trình diễn ra tối 31-12-2024 và tối 1-1-2025.

Tin liên quan Hà Nội bắn 3.600 quả pháo hoa tầm cao chào năm mới 2025

TIỂU TÂN