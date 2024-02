Người dân TPHCM làm hồ sơ tư pháp tăng đột biến

Quang cảnh họp báo

Ngày 29-2, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở TT-TT TPHCM họp báo cung cấp thông tin các vấn đề tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.



Tại họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM chuẩn bị đầy đủ cho việc cấp thẻ căn cước mới cho người dân từ 1-7.

Công an TPHCM đánh giá Luật Căn cước là một bước tiến lớn về cải cách thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, có ý nghĩa trong việc phát huy giá trị của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, giá trị và tiện ích của thẻ căn cước, căn cước điện tử trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin tại họp báo

Công an TPHCM đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết từ nhân sự, trang thiết bị, công tác rà soát công dân đến độ tuổi cấp thẻ căn cước (14 tuổi), công dân đến độ tuổi đổi thẻ CCCD do hết hạn.

Đại diện Công an TPHCM thông tin thêm, Bộ Công an đang gấp rút chuẩn bị về mặt hạ tầng kỹ thuật để việc thu thập dữ liệu mống mắt (bắt buộc thu thập), ADN, giọng nói (người dân tự nguyện) vào cơ sở dữ liệu căn cước khi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước. Do đó, dù không bắt buộc phải đổi thẻ CCCD sang thẻ căn cước nhưng khuyến khích người dân nên đi bổ sung dữ liệu sinh trắc học về ADN, mống mắt và giọng nói. Việc này mang lại rất nhiều lợi ích, như liên quan đến sức khỏe hoặc bị giả mạo thì dữ liệu sinh trắc học sẽ giúp xử lý chính xác và nhanh hơn.

Về phần mình, đại diện Sở TN-MT TPHCM cho biết, trong hai tháng đầu năm 2024, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đã ký, cấp giấy chứng nhận cho 1.486 hồ sơ; tiếp nhận mới 1.189 hồ sơ. Về vướng mắc trong cấp sổ, theo Sở TN-MT, trong quá trình giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư thực hiện các dự án chung cư, sau đó là cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án sở cùng các đơn vị liên quan đã thực hiện phân nhóm 10 nhóm khó khăn, vướng mắc.

Sở đã kiến nghị và được UBND TPHCM giải quyết các vấn đề trên. Đồng thời, lập tổ công tác của UBND TPHCM do Thường trực UBND TPHCM làm tổ trưởng, các sở, ngành liên quan sẽ cùng tham gia để giải quyết vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận cho các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

Đại diện Sở TN-MT TPHCM thông tin tại họp báo

Tại họp báo, theo Sở Tư pháp TPHCM, những ngày sau Tết Nguyên đán 2024, lượng người dân đến Sở Tư pháp yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp tăng đột biến. Chỉ trong hai tuần làm việc, sở tiếp nhận gần 7.600 hồ sơ. Nguyên nhân là số lượng công dân có nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp bị dồn lại sau kỳ nghỉ tết; các doanh nghiệp tuyển dụng lao động mới; công dân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để gia hạn các giấy tờ như giấy phép hành nghề, chứng chỉ chuyên ngành...

Sở Tư pháp sẽ mở thêm các quầy, bổ sung nhân sự để tiếp nhận hồ sơ, thu phí và trả kết quả. Đồng thời, huy động lực lượng công chức, đoàn thanh niên hướng dẫn công dân khai thông tin và chuẩn bị giấy tờ cần thiết; trang bị thêm cơ sở vật chất; tăng cường làm việc ngoài giờ và ngày nghỉ để kịp thời xử lý hồ sơ.

Đại diện Sở Tư pháp TPHCM thông tin tại họp báo

Thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ phối hợp với Sở TT-TT, Trung tâm chuyển đổi số TPHCM và đơn vị thiết kế phần mềm khẩn trương hoàn thiện phần kỹ thuật để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp phiếu phiếu lý lịch tư pháp…

Tin liên quan Bộ Tư pháp nghiên cứu tháo gỡ khó khăn trong cấp phiếu lý lịch tư pháp tại TPHCM

NGÔ BÌNH