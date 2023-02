Người đẹp Brazil đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023

Tối 16-2, đêm chung kết Miss Charm 2023 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM).

Đây là cuộc thi sắc đẹp quốc tế đầu tiên do người Việt Nam sáng lập và năm nay cũng là lần đầu tổ chức. Cuộc thi được kỳ vọng là sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch và các hoạt động giáo dục.

Trong đêm chung kết, ban tổ chức công bố lần lượt Top 20, Top 10, Top 6, Top 3 chung cuộc. Các ứng viên thể hiện khả năng hùng biện, chia sẻ các câu chuyện, quan điểm về văn hóa, giáo dục, du lịch...

Kết quả, người đẹp Brazil Luma Russo đăng quang ngôi vị cao nhất. Người đẹp Philippines Annabelle Mae McDonnell nhận danh hiệu Á hậu 1, người đẹp Indonesia Olivia Tan nhận danh hiệu Á hậu 2.

Ban tổ chức còn trao một số giải phụ như Trang phục dân tộc đẹp nhất cho người đẹp Campuchia, Trình diễn áo dài đẹp nhất cho người đẹp Nam Sudan.

Hoa hậu Luma Russo cao 1,68 m, số đo 89-61-92cm. Người đẹp Brazil dù không có chiều cao nổi bật nhưng đủ gây ấn tượng với ngoại hình đẹp cân đối, kỹ năng trình diễn, thuyết trình tốt. Thắng cuộc, cô nhận vương miện cùng tiền thưởng 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng).

Ở phần thi ứng xử Top 3, với câu hỏi "Mỗi sáng khi thức dậy, bạn tự hỏi rằng ý nghĩa cuộc sống của mình là gì và bạn sống vì điều gì?”, cô tự tin trả lời về chủ đề tự do.

“Nếu như tôi phải tóm tắt nó bằng một từ, tôi chọn tự do. Tự do theo đuổi ước mơ, tự do tiếp thu kiến thức, văn hoá, trí tuệ và cảm xúc cũng như tự do trong việc chạm tới đỉnh cao khả năng của mình”, Luma Russo trình bày.

Đại diện Việt Nam Đặng Dương Thanh Thanh Huyền (27 tuổi, quê Khánh Hoà) gây tiếc nuối khi dừng bước Top 20 chung cuộc.

Cô là MC song ngữ, nhà sáng tạo nội dung, từng lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015.