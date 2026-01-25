Người góp sức nâng cao chất lượng phần mềm

Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, ngày 7-3 tới, Hội Trí thức Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg (ViLaB) sẽ phối hợp với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bỉ (VBAB) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - thương mại Việt Nam - EU” tại Brussels, Bỉ.

Là thành viên Ban quản trị ViLaB, TS Mai Xuân Phú, chuyên gia công nghệ thông tin, đang hợp lực cùng chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số để đưa chủ đề này thành một trong những phiên thảo luận quan trọng tại hội thảo.

TS Mai Xuân Phú. ẢNH: NVCC

TS Mai Xuân Phú đang sống và làm việc tại Luxembourg, một trong những quốc gia hàng đầu châu Âu về đổi mới sáng tạo, AI và thu hút nhân lực công nghệ cao. TS Mai Xuân Phú cho biết, một trong những lý do thu hút nhân tài AI hay các lĩnh vực khác nói chung của Luxembourg thành công là nhờ định hướng phát triển dài hạn, nhạy bén của lãnh đạo kèm theo ban hành khung pháp lý sớm tạo không gian thử nghiệm cho lĩnh vực mới.

“Tôi đặc biệt ấn tượng hệ sinh thái nghiên cứu - doanh nghiệp - nhà nước được kết hợp chặt chẽ ở đây. Cụ thể là Nhà nước ban hành khung pháp lý, tài trợ tiền nghiên cứu và đặt bài toán cụ thể. Đại học và viện nghiên cứu kết hợp với doanh nghiệp thực hiện các đề tài nghiên cứu dựa trên bài toán thật, dữ liệu thật từ đó làm ra sản phẩm thật”, TS Mai Xuân Phú chia sẻ.

Hành trình gắn với lĩnh vực công nghệ thông tin của Mai Xuân Phú bắt đầu từ chàng sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM. Tốt nghiệp thạc sĩ tại Viện Tin học Pháp ngữ, những năm 2011-2016, Xuân Phú làm giảng viên tại Trường ĐH Công nghiệp TPHCM và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM. Tháng 9-2016, anh sang Luxembourg học tiến sĩ tại ĐH Luxembourg, sau đó gia nhập Công ty Jemmic (trụ sở Itzig, Luxembourg). Đây là doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm chính như Usafe và Conversational Framework. Tại Jemmic, Xuân Phú đảm nhận vai trò QA Manager, chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược và quy trình đảm bảo chất lượng toàn diện cho nền tảng Conversational Framework - hệ thống hỗ trợ giao tiếp và tương tác khách hàng, cùng với nền tảng Usafe để quản lý định danh và phân quyền truy cập. Hai sản phẩm này hiện phục vụ hơn một triệu người dùng tại các ngân hàng và bệnh viện ở Thụy Sĩ và Đức.

Trong 10 năm làm việc ở môi trường này, Xuân Phú còn được mời làm diễn giả tại các sự kiện chuyên môn như Luxembourg Software Testing Event 2025, các talkshow về hành trình nghề nghiệp. TS Mai Xuân Phú quan niệm: “Các sự kiện này là cơ hội quan trọng để kết nối sâu với cộng đồng chuyên môn quốc tế. Thông qua việc trao đổi trực tiếp với chuyên gia, kỹ sư và nhà quản lý đến từ nhiều quốc gia và lĩnh vực khác nhau, bản thân tôi cũng có điều kiện cập nhật xu hướng mới nhất trong lĩnh vực chuyên môn. Khi tham gia các sự kiện hướng đến cộng đồng trong nước, đặc biệt là sinh viên và các bạn trẻ trong ngành, tôi coi đây là cách để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và khoa học - công nghệ Việt Nam”.

Với kinh nghiệm quốc tế, Xuân Phú cho rằng, hiện tại và trong tương lai, AI không chỉ thay thế một số công việc mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới. Người lao động cần nâng cao kỹ năng công nghệ, phân tích, sáng tạo và phối hợp với AI để thích ứng và phát triển xa hơn trong sự nghiệp, thay vì lo ngại AI sẽ loại bỏ việc làm. AI sẽ ngày càng được tích hợp nhiều vào phần mềm, việc đảm bảo chất lượng phần mềm càng trở nên thiết yếu. “Theo tôi, nước ta nên sớm hình thành một Trung tâm Kiểm định quốc gia về phần mềm và AI. Trung tâm này có vai trò xây dựng bộ tiêu chí chất lượng phần mềm và AI theo chuẩn quốc tế, ban hành hướng dẫn kiểm thử chuyên sâu, cung cấp dịch vụ kiểm thử, chứng nhận minh bạch, từng bước áp dụng các yêu cầu bắt buộc đối với hệ thống AI, đồng thời tận dụng và lan tỏa kinh nghiệm tốt từ các doanh nghiệp hàng đầu trong nước”.

Đây cũng là tâm huyết mà TS Mai Xuân Phú sẽ mang tới Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - thương mại Việt Nam - EU” tổ chức tại Brussels vào 7-3 tới. “Tôi sẵn sàng đóng góp chuyên môn, chung tay nâng cao chất lượng phần mềm và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghệ Việt Nam”, TS Mai Xuân Phú chia sẻ.

LÂM VĂN