Người Nhật lại chuộng băng cassette

Khu vực trưng bày băng cassette tại cửa hàng Tower Records Shibuya

Theo Nikkei Asia, những chiếc băng cassette từng bị coi là mặt hàng lỗi thời, đang bước vào thời kỳ phục hưng tại Nhật Bản, trở thành xu hướng mới của giới trẻ thích chất lượng âm thanh của nhạc analog và thiết kế mang màu sắc cổ điển. Sự hồi sinh của thị trường băng cassette được thể hiện rõ nét nhất ở thủ đô Tokyo, khi những cửa hàng băng đĩa ở đây mở rộng khu vực băng cassette chuyên dụng. Trong số đó có cửa hàng Tower Records Shibuya nổi tiếng tại khu phố đông đúc Shibuya ở Tokyo.



Theo thông báo của Tower Records Shibuya, khu vực trưng bày cassette ở Góc cổ điển đã được mở rộng gấp đôi diện tích, với mục tiêu trở thành một trong những sàn giao dịch âm nhạc cổ điển lớn nhất Nhật Bản. Mặt hàng đĩa CD và đĩa than mới cũng như đã qua sử dụng đều được trưng bày tại khu vực này để khách hàng nước ngoài cũng có thể thưởng thức. Từ tháng 9-2023, cửa hàng Tower Records Shibuya đã mở rộng khu vực chuyên dụng, lưu trữ khoảng 3.000 băng cassette, gấp 6 lần so với trước đây.

Trước đây, hầu hết khách hàng mua băng cassette đều ở độ tuổi trên trung niên, nhưng xu hướng đã dần thay đổi. Số lượng khách hàng mua băng cassette ở Nhật ở độ tuổi 20-30, vốn là những người chưa từng trải qua thời kỳ hoàng kim của băng cassette vào những năm 1980, đang gia tăng nhanh chóng.

Một nam sinh 21 tuổi từ quận Kanagawa đến cửa hàng Tower Records Shibuya mỗi tuần để tìm băng cassette, cho biết: “Băng cassette để dành cho những lúc tôi muốn nghe nhạc một cách sâu lắng”. Mặc dù cũng nghe nhạc qua dịch vụ phát trực tuyến, nhưng thanh niên này có khoảng 20 chiếc băng cassette sưu tầm từ thời trung học và đánh giá cao âm thanh ấm áp, độc đáo của chúng.

Gần đây, lượng người theo dõi và chơi đĩa than cũng ngày càng tăng. Tuy nhiên, do giá cả phải chăng hơn nên băng cassette trở thành một lựa chọn phổ biến. Taro Tsunoda, người điều hành “Waltz””, một cửa hàng chuyên bán băng cassette ở quận Nakameguro của Tokyo từ năm 2015, cho biết môi trường kinh doanh liên quan băng cassette đã thay đổi đáng kể so với trước đây khi mới mở cửa hàng. Ban đầu, cửa hàng chủ yếu kinh doanh băng đã qua sử dụng, nhưng gần đây có nhiều nghệ sĩ phát hành bài hát mới trên băng cassette. Các nghệ sĩ lớn cũng đang chú ý đến xu hướng này và giá trị của băng cassette trên thị trường âm nhạc đang tăng lên.

Theo khảo sát năm 2022 của Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản, tổ chức đại diện cho ngành ghi âm nhạc Nhật Bản, YouTube chiếm 60% lượng nghe nhạc. Giữa tiêu chuẩn nghe nhạc thông qua các phương tiện kỹ thuật số như dịch vụ phát trực tuyến, anh Tsunoda nói: “Băng cassette là thứ bạn có thể sở hữu và cảm thấy gắn bó. Đối với thế hệ trẻ, chúng là mới lạ và đối với những người đã sử dụng chúng trước đây, chúng gợi lên nỗi hoài niệm về những ngày đầu nghe nhạc của họ”.

Cùng với sự trở lại của băng cassette, các máy nghe băng cassette thế hệ mới cũng được tung ra thị trường và bán rất chạy. Toshiba Lifestyle, nhà sản xuất thiết bị điện có trụ sở tại Kawasaki, cho biết ngay từ lúc được giới thiệu ra thị trường, máy nghe băng cassette di động “Walky” có tai nghe không dây lập tức lọt vào danh sách các sản phẩm nghe nhạc yêu thích của giới trẻ đam mê công nghệ số. Trong khi đó, Công ty Side-B Creations chuyên sản xuất và bán máy nghe nhạc ở Shibuya cho biết hiện lượng máy nghe băng cassette bán ra nhiều hơn 10 lần so với năm 2017.

PHƯƠNG NAM