Người phụ nữ tử vong trên công trường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Chiều 5-8, trao đổi với PV báo SGGP, ông Tô Văn Hùng, Bí thư huyện ủy Hòa Vang, cho biết vụ người phụ nữ tử vong trên công trường đường cao tốc đoạn Hòa Liên – Túy Loan (thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) đã được báo cáo lên Thường trực Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng. Hiện công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

Hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ

Theo đó, ngay khi nhận thông tin, Thường trực huyện ủy Hòa Vang đã chỉ đạo công an huyện điều tra nguyên nhân sự việc cũng như chỉ đạo chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ gia đình trong việc lo hậu sự cho bà C.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ trên công trường xây dựng tuyến cao tốc Hòa Liên – Túy Loan (đoạn qua xã Hòa Nhơn). Nạn nhân được xác định là bà N.T.C. (59 tuổi, trú thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn).

Theo báo cáo của ông Phan Thanh Khiết, người phụ trách thi công công trình đường cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, sáng 5-8, đơn vị tiến hành lu lèn khu vực đất thuộc hồ sơ số 150 của hộ ông B.V.S. và bà N.T.C. (thôn Phước Thuận Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường vụ việc

Thời điểm thi công, ông S. có ra vị trí thi công và đồng ý cho đơn vị thi công tiến hành lu lèn. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, bà N.T.C. ra khu vực thi công và có ý kiến tạm thời chưa thi công khu vực này nên 2 công nhân lái xe lu đã đánh xe vào nghỉ dưới gầm cầu vượt.

Sau đó, phát hiện bà C. bị ngất xỉu cách khu vực xe lu khoảng 50m. Hai công nhân phát hiện đã bế bà C. vào nằm nghỉ dưới gầm cầu và gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, bà C. yếu dần và tử vong vào khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày.

Theo UBND huyện Hòa Vang, ông B.V.S. và bà N.T.C. có hồ sơ đền bù số 49 và hồ sơ 150 đường cao tốc Hòa Liên – Túy Loan. Đối với hồ sơ 49, chủ hộ đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ và thống nhất bàn giao mặt bằng. Đối với hồ sơ 150 do quy chủ nhầm thửa cho bà T.T.T.N. nên vào ngày 31-7-2023, tổ công tác qua làm việc với ông B.V.S., đối chiếu bản đồ theo Nghị định 64/CP đã thống nhất điều chỉnh quy chủ lại cho hộ ông B.V.S. Tại buổi làm việc, ông S. cũng đã thống nhất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.



PHẠM NGA - XUÂN QUỲNH