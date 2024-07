Nguyên nhân tái diễn khai thác vàng trái phép ở Trà Bồng

Trong thời gian từ ngày 15-12-2023 đến ngày 22-6-2024, Công an huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) phối hợp cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tổ chức 6 cuộc truy quét nạn khai thác vàng trái phép.

Vào tháng 6-2024, Công an huyện Trà Bồng đã phối hợp với Công an xã Trà Bình triệt xóa thành công điểm đào vàng trái phép trên đồi Hố Du (thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng). Trước đó, tháng 1-2024, Công an xã Trà Thanh tuần tra, truy quét 1 điểm đào vàng trái phép tại Suối Lát (thôn Gỗ, xã Trà Thanh).

Một hầm đào vàng trái phép trên đồi Hố Du (thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng). Ảnh: Công an Trà Bồng

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Hồ Văn Thịnh, vì địa bàn rừng núi hiểm trở, nhiều đối tượng bỏ chạy vào rừng sâu không thể truy bắt hoặc đã dừng hoạt động khai thác, chỉ để lại vật dụng tại hiện trường. Công an huyện Trà Bồng đã chuyển hồ sơ cho Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng.

Qua xác minh, nguyên nhân nạn khai thác vàng liên tục tái diễn là do người dân ở địa phương không có việc làm ổn định, thu nhập thấp, nhận thức của người dân về bảo vệ tài nguyên, môi trường còn hạn chế.

Bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa thật sự quyết liệt để xử lý những đối tượng đào đãi vàng trái phép là người ngoài địa phương. Mặt khác, các đối tượng thường lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, khó tiếp cận, sâu trong rừng phòng hộ, xa khu dân cư, ít người đi lại để thực hiện lén lút đào đãi vàng nên dự báo trong thời gian tới, một số đối tượng có thể tiếp tục hoạt động.

Một lán trại được phát hiện tại khu vực đào vàng trái phép trên đồi Hố Du (thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng). Ảnh: Công an Trà Bồng

Theo ông Hồ Văn Thịnh, thời gian tới, các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ tiếp tục truy quét, tuần tra, trấn áp không để lan rộng thành điểm nóng. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được tác hại, những mối nguy hiểm từ những ảnh hưởng xấu do nạn khai thác vàng trái phép gây ra.

