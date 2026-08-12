Nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Dung Cơ từ trần

Theo thông cáo ngày 12-8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, ông Chu Dung Cơ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIV và XV, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc, đã từ trần tại Bắc Kinh vào lúc 11h06 ngày 12-8-2026, hưởng thọ 98 tuổi.

Nguyên Thủ tướng Chu Dung Cơ. Ảnh : THX

Nguyên Thủ tướng Chu Dung Cơ sinh năm 1928, người tỉnh Hồ Nam. Ông bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng vào tháng 12-1948 và gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10-1949. Trong quá trình công tác, ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, như Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nhà nước; Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng và Bí thư Thành ủy Thượng Hải; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc…

Trong thời gian ông Chu Dung Cơ giữ chức Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng Quốc vụ viện, Trung Quốc đang ở vào thời điểm then chốt của quá trình chuyển đổi từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa sang cơ chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Ông đã có nhiều đóng góp trong việc cải cách hệ thống tài chính và thuế khóa; cải cách doanh nghiệp nhà nước; chú trọng nỗ lực thúc đẩy tái việc làm cho người lao động, tăng cường hệ thống an sinh xã hội; thúc đẩy cải cách hệ thống nhà ở; cải cách hệ thống lưu thông lương thực; chủ trì thực hiện các cải cách quan trọng trong các lĩnh vực như an sinh xã hội, y tế, cùng hệ thống đầu tư và tài chính; lãnh đạo quá trình đàm phán để Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới...

Nguyên Thủ tướng Chu Dung Cơ từng nhấn mạnh rằng các quan chức chính phủ phải luôn tâm niệm mình là công bộc của dân; cần có dũng khí nói lên sự thật mà không ngại làm mất lòng người khác, từ bỏ các đặc quyền đặc lợi, đồng thời, với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động gánh vác những trọng trách và giải quyết các thách thức cam go nhất, tất cả nhằm nỗ lực hết mình để mang lại kết quả thiết thực cho nhân dân.

Thông cáo cho biết cuộc đời của nguyên Thủ tướng Chu Dung Cơ là cuộc đời của cách mạng, đấu tranh và vinh quang, một cuộc đời cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp phục vụ nhân dân và lý tưởng cộng sản. Thông cáo nhấn mạnh sự ra đi của ông là tổn thất to lớn đối với Đảng và đất nước Trung Quốc.

HẠNH CHI