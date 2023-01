Nhà báo, nhà hoạt động phản đối chiến tranh Việt Nam Victor Navasky qua đời

Ông Bruno Navasky, con trai nhà báo Victor Navasky, xác nhận cha ông đã qua đời tại bệnh viện ngày 23-1, do tuổi cao và bệnh viêm phổi.

Nhà báo nổi tiếng Victor Saul Navasky sinh ngày 5-7-1932 tại Manhattan (New York, Mỹ). Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Yale, ông trở thành biên tập viên của báo The New York Times.

Theo nhà hoạt động phản chiến Peter Weiss, trong thời gian này, ông Navasky là một trong những người tham gia tích cực phong trào phản đối sự can dự của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Các bài báo của ông đã gây được tiếng vang lớn.

Sau khi rời The New York Times, ông Victor Navasky trở thành biên tập viên và chủ bút của The Nation - tạp chí có quan điểm thiên tả và ủng hộ chủ nghĩa tự do lâu đời nhất của Mỹ.