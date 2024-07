Nhà đầu tư chốt lời khiến giá vàng thế giới lao dốc

Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 9-7, Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 74,3 triệu đồng/lượng mua vào và 75,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua. Công ty PNJ giao dịch ở mức 74,3 triệu đồng/lượng mua vào và 75,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán.

Giá vàng miếng SJC vẫn “trụ vững” ở giá cũ trong hơn 1 tháng qua. Cụ thể, Công ty SJC vẫn niêm yết vàng SJC ở mức 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra. Các doanh nghiệp khác như PNJ, Doji cũng giao dịch ở mức 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank) sáng nay cũng niêm yết ở mức 76,98 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá chốt phiên tại New York hôm trước giảm mạnh xuống còn 2.358,6 USD/ounce, giảm 30 USD so với phiên trước đó. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 9-7 (giờ Việt Nam) giao dịch quanh 2.362,1 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 72,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 4,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước ở mức 3,6-3,95 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh vì hoạt động chốt lời của giới đầu tư sau khi tăng mạnh trong phiên trước đó. Ngoài ra, giá vàng giảm do chịu ảnh hưởng bởi đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ: Chỉ số Nasdaq và S&P 500 đạt mức cao kỷ lục và chỉ số Dow Jones ghi nhận mức cao nhất trong hơn một tháng qua.

NHUNG NGUYỄN