Nhà văn trẻ Đức Anh: Văn chương là đời sống

Vào năm 2019, Đức Anh (sinh năm 1993, hiện sống và làm việc trong lĩnh vực xuất bản tại Hà Nội) gây chú ý khi xuất bản 2 tác phẩm: Tường lửa (NXB Hội Nhà văn) và Thiên thần mù sương (NXB Văn học). Sự chú ý không chỉ bởi ở số lượng mà còn ở thể loại. Với những tác giả trẻ, con đường văn chương thường được bắt đầu từ những gì đơn giản, “thuận tay” nhất; rồi sau đó mới chinh phục những cột mốc khó hơn. Còn Đức Anh ngay từ khi xuất hiện đã lựa chọn tiểu thuyết với một sự đam mê và đầy quyết liệt.

Nhà văn trẻ Đức Anh

Dù đã viết và được đăng một số truyện ngắn, tiểu luận, nhưng Đức Anh thừa nhận, tiểu thuyết là điều khiến người ta nhớ hơn. Theo anh, tiểu thuyết là thể loại quan trọng mà nhà văn cần xem nó như một bài tập về sức bền trong suy nghĩ và sáng tác. Nếu luyện được nếp tư duy theo kiểu tiểu thuyết, người viết sẽ phát giác các ý tưởng từ đời sống rất nhanh.

“Nhưng tiểu thuyết có quan trọng hơn truyện ngắn hay không thì tôi không chắc. Có nhiều tác giả tôi ngưỡng mộ vẫn thường xuyên viết truyện ngắn. Truyện ngắn đòi hỏi tác giả phải đưa ra ngay một cú nốc ao để thắng trận. Nhưng tiểu thuyết thì khác, nó có cốt truyện rộng rãi hơn, tác giả có cơ hội để được lượng thứ nếu chỗ này, chỗ kia chưa ổn. Vì vậy, việc chọn tiểu thuyết sẽ là con đường tuy nhọc nhằn hơn nhưng sẽ có gì đó thênh thang hơn”, Đức Anh chia sẻ.

Sau Tường lửa và Thiên thần mù sương, Đức Anh tiếp tục mang đến Đảo bạo bệnh (NXB Công an nhân dân, 2020) và gần đây là Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời (Linh Lan Books và NXB Phụ nữ Việt Nam, 2023). Cả hai đều được gọi tên tại các giải thưởng danh giá. Ngoài giải thưởng Tác giả trẻ, tiểu thuyết Đảo bạo bệnh đã nhận được giải thưởng Cuộc vận động sáng tác Vì an ninh Tổ quốc và Bình yên cuộc sống (2017-2020) do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Chia sẻ về ý nghĩa của giải thưởng đối với việc sáng tác, Đức Anh bày tỏ: “Giải thưởng đương nhiên không phải là đích đến của tôi, nhưng giải thưởng giúp tôi tiếp cận thêm nhiều đối tượng bạn đọc, thay vì loay hoay mãi trong cộng đồng độc giả trinh thám của mình. Nó mở ra cơ hội để giao lưu, nhờ đó tôi có thêm tư liệu sáng tác”.

Theo đuổi thể loại trinh thám, ly kỳ hiện đại hay có thêm yếu tố giả tưởng như trong tiểu thuyết Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời, điều dễ nhận thấy trong các tiểu thuyết của Đức Anh là ý tưởng mới lạ, độc đáo cùng cách kể chuyện có lớp lang với những tình huống đầy bất ngờ và thú vị. Có lẽ, đây cũng là điểm cộng giúp Đức Anh chinh phục được nhiều đối tượng bạn đọc. Đức Anh cho biết, văn chương mang lại cho anh nhiều điều ý nghĩa, một trong số đó là giúp anh phần nào tự tin hơn với đời sống.

“Tôi cũng có niềm tin như nhiều bạn viết, rằng văn chương chính là đời sống. Chỉ có văn chương mới nói được hết cái diệu kỳ và bí ẩn của cuộc đời”, Đức Anh nói thêm.

QUỲNH YÊN