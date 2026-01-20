Nhân dân gửi gắm niềm tin và khát vọng

Mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của đất nước, nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước những thời cơ, vận hội lớn, càng làm cho niềm tin và kỳ vọng của nhân dân được gửi gắm nhiều hơn bao giờ hết.

Các đại biểu dự phiên khai mạc đại hội, sáng 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Chia sẻ với báo SGGP, Tiến sĩ Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cho rằng, nhìn lại chặng đường đã qua, dưới sự lãnh đạo vẻ vang của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử.

Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, chúng ta đã vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Những thành quả đó là minh chứng sinh động cho vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bước vào thời kỳ phát triển mới, nhân dân cả nước đặt trọn niềm tin vào Đại hội XIV - Đại hội của đổi mới, khát vọng và hành động. Niềm tin ấy trước hết là niềm tin vào bản lĩnh chính trị, trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm của Đảng trước vận hội của quốc gia - dân tộc. Người dân mong đợi Đại hội sẽ đánh giá đúng thực trạng đất nước, nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân và đề ra những giải pháp khả thi, đột phá.

Tiến sĩ Ngô Sách Thực và các đại biểu dự hội nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Niềm tin của nhân dân còn thể hiện ở kỳ vọng về một đường lối phát triển lấy con người làm trung tâm, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, không ai bị bỏ lại phía sau - đó không chỉ là khẩu hiệu mà phải trở thành hành động cụ thể, chính sách thiết thực, phát triển nhanh, 2 con số nhưng bảo đảm bền vững, phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Người nghèo, người yếu thế, người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số mong muốn được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển, được bảo đảm an ninh, an sinh, môi trường xã hội bền vững và có cơ hội vươn lên bằng chính nghị lực của mình.

Theo ông Ngô Sách Thực, Đại hội XIV khơi dậy khát vọng về một nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng và cạnh tranh gay gắt, nhân dân kỳ vọng Đảng sẽ có những quyết sách chiến lược để xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; phát triển doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, thực hiện tự chủ chiến lược.

Song hành với phát triển kinh tế, khát vọng về một xã hội kỷ cương, liêm chính, công bằng và nhân văn được nhân dân gửi gắm sâu sắc vào Đại hội. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Người dân mong muốn Đảng không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự “vừa hồng, vừa chuyên”. "Chúng ta tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới những người có tâm trong sáng, có tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", ông Ngô Sách Thực nói.

Niềm tin của nhân dân cũng được thể hiện qua kỳ vọng về việc phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, lắng nghe và tôn trọng ý kiến nhân dân. Mỗi chủ trương, chính sách lớn cần xuất phát từ thực tiễn đời sống, từ nguyện vọng chính đáng của người dân. Khi tiếng nói của nhân dân được lắng nghe, niềm tin được củng cố; khi nhân dân được tham gia, được giám sát, sức mạnh xã hội sẽ được nhân lên gấp bội.

Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, mà còn là điểm tựa tinh thần, là nơi hun đúc niềm tin và khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Đó là khát vọng về một đất nước phát triển, nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa; hiện đại, nhưng giàu tính nhân văn; hội nhập sâu rộng, nhưng vững vàng bản lĩnh và chủ quyền.

Trong niềm tin ấy, mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên đều ý thức rõ trách nhiệm của mình. Niềm tin không chỉ để kỳ vọng, mà còn để hành động; khát vọng không chỉ để ước mơ, mà để chung sức đồng lòng biến ước mơ thành hiện thực. Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi khát vọng chung được soi sáng bằng lý tưởng và hành động cụ thể, con đường phía trước dù còn nhiều gian nan cũng sẽ trở nên vững chắc.

Bằng sự đóng góp của nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội, đổi mới xây dựng văn kiện có cả dự thảo chương trình hành động, với bản lĩnh, trí tuệ của các đại biểu dự Đại hội, nhất định Đại hội sẽ mở ra một chặng đường mới - kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của niềm tin được bồi đắp, của khát vọng được khơi nguồn và của hành động quyết liệt vì tương lai đất nước.

“Với truyền thống vẻ vang, với trí tuệ và bản lĩnh đã được tôi luyện qua thực tiễn, Đảng ta nhất định sẽ tiếp tục dẫn dắt dân tộc Việt Nam vững bước đi lên, hiện thực hóa khát vọng phát triển, vì một Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nơi mỗi người dân đều có quyền tự hào, tin yêu và hy vọng vào ngày mai tươi sáng”, ông Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam Thiếu tướng Vũ Hùng Vương 15 vạn hội viên Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam của cả nước đang đón chào Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Chúng tôi tin tưởng, kỳ vọng sâu sắc đại hội của Đảng sẽ đề ra những quyết sách, chủ trương, đường lối đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúng ta vừa thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy nhà nước, yêu cầu đặt ra là nâng cao hiệu quả thực thi các đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sau Đại hội, quan trọng nhất là khâu hành động, hành động thực hiện các nghị quyết của Đại hội XIV, các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị. Chúng ta hành động và thực hiện thắng lợi nghị quyết thì sẽ tạo đột phá cho đất nước.

PHAN THẢO