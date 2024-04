Nhận hối lộ, Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Quảng Trị bị khởi tố

Sau khi khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cũng ban hành quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Nguyễn Xuân Hà và Trần Việt Hùng.

Chiều 2-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hà (sinh năm 1964) và Trần Việt Hùng (sinh năm 1983) là Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị do có hành vi nhận hối lộ, được quy định tại khoản 2, Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

VĂN THẮNG