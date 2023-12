Nhật Bản: Các sân bay, nhà ga quá tải dịp nghỉ lễ năm mới

Ngày 29-12, các sân bay và nhà ga lớn của Nhật Bản rơi vào tình trạng quá tải do hành khách đổ xô về quê trong kỳ nghỉ năm mới, khi chính phủ nước này hạ mức cảnh báo Covid-19 xuống mức tương đương cúm mùa.



Để giảm tải, Công ty Đường sắt Trung ương Nhật Bản và Công ty Đường sắt Tây Nhật Bản lần đầu tiên áp dụng biện pháp bắt buộc phải đặt chỗ trước trên các chuyến tàu cao tốc shinkansen trong dịp cuối năm và năm mới. Tại ga Tokyo, ban quản lý đã phát thông báo hành khách cần phải đặt trước chỗ ngồi trên tàu cao tốc shinkansen.



Trong khi đó, hãng hàng không All Nippon Airways Co. (ANA) cho biết, 99% số chuyến bay nội địa của hãng, khởi hành từ sân bay Haneda ở Tokyo, đã được đặt vé trước với tổng cộng khoảng 55.000 hành khách. Hãng hàng không Japan Airlines Co. (JAL) cũng thông báo các chuyến bay của hãng này gần như đã được đặt kín chỗ.



Trước đó, 6 công ty đường sắt lớn của Nhật Bản thông báo lượng chỗ ngồi được đặt trước trên các chuyến tàu shinkanshen và các chuyến tàu khác đạt tổng cộng 3,5 triệu chỗ trong thời gian từ ngày 28-12-2023 đến ngày 4-1-2024, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà vận hành tàu shinkanshen cũng như các hãng hàng không JAL và ANA dự đoán lượng hành khách trở lại sau kỳ nghỉ năm mới sẽ đạt mức cao nhất vào ngày 3-1-2024.



Nhật Bản đã ghi nhận sự gia tăng mạnh lượng khách du lịch trong và ngoài nước kể từ khi chính phủ nước này giảm cấp độ cảnh báo dịch Covid-19 hồi tháng 5 năm nay và nới lỏng đáng kể các biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng, chống dịch. Quy định đeo khẩu trang cũng đã được dỡ bỏ vào tháng 3 năm nay, theo đó người dân không bắt buộc phải đeo khẩu trang trong các không gian công cộng.

PHƯƠNG AN