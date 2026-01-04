Thế giới

Nhật Bản và Mỹ phản ứng vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Ngày 4-1, Nhật Bản và Mỹ đã đưa ra phản ứng sau khi Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Người dân tại Seoul, Hàn Quốc theo dõi bản tin truyền hình về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 4-1. Ảnh: YONHAP

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết Thủ tướng Sanae Takaichi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thu thập, công bố thông tin chi tiết, đảm bảo an toàn cho người dân cùng các tàu thuyền, máy bay và lên phương án dự phòng. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi tuyên bố Tokyo đang phối hợp chặt chẽ với Washington và Seoul để phân tích chi tiết vụ việc.

Theo Đài NHK, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ít nhất 2 tên lửa được phóng từ bờ biển phía Tây của Triều Tiên vào khoảng 7 giờ 54 phút và 8 giờ 5 phút giờ địa phương cùng ngày. Cả hai tên lửa đều đạt độ cao tối đa khoảng 50km và bay xa lần lượt khoảng 900km và 950km, rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Không có báo cáo nào về thiệt hại tàu thuyền hoặc máy bay.

Về phần mình, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) Mỹ thông báo đã nhận được báo cáo về các vụ phóng và đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác. Theo INDOPACOM, kết quả đánh giá hiện nay cho thấy vụ việc không gây ra mối đe dọa tức thì đối với người dân hoặc lãnh thổ Mỹ, cũng như các đồng minh của nước này.

