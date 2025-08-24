Triều Tiên thử tên lửa phòng không mới

Triều Tiên vừa thử nghiệm thành công hai loại tên lửa phòng không mới được cải tiến, dưới sự giám sát trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Yonhap: Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Thông tin được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 24-8.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 23-8, do Cơ quan quản lý tên lửa Triều Tiên thực hiện. Các tên lửa được phóng nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau, với sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cùng các quan chức cấp cao của đảng Lao động và quân đội, trong đó có Nguyên soái Không quân Kim Kwang-hyok.

KCNA nhấn mạnh, cuộc thử nghiệm đã chứng minh khả năng chiến đấu vượt trội của các tên lửa trong việc đối phó nhanh chóng với các mối đe dọa trên không, như máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Các tên lửa này được phát triển dựa trên công nghệ độc đáo và đặc biệt của Triều Tiên.

Nhân dịp này, ông Kim Jong-un cũng đã giao nhiệm vụ quan trọng cho ngành khoa học quốc phòng Triều Tiên, tuy nhiên chi tiết cụ thể không được tiết lộ.

Vụ phóng thử diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vào ngày 25-8.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày 18-8, quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi (UFS), dự kiến kéo dài đến ngày 28-8, với mục tiêu chính là ứng phó các mối đe dọa từ bên ngoài đối với an ninh trên Bán đảo Triều Tiên. Số lượng binh lính Hàn Quốc tham gia là khoảng 18.000 người.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn này.

