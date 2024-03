Nhật thực toàn phần tác động tới tai nạn giao thông

Cụ thể, cứ 25 phút lại có thêm 1 người liên quan đến va chạm, cứ sau 95 phút có thêm 1 trường hợp tử vong do va chạm. Phân tích dữ liệu từ Hệ thống báo cáo phân tích tử vong của Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia cho thấy, số vụ va chạm gia tăng không liên quan đến bóng tối ban ngày do nhật thực gây ra, mà tăng trong thời gian 3 ngày trước và sau ngày xảy ra nhật thực (21-8-2017), đặc biệt tăng cao vào những giờ xung quanh giờ nhật thực.

Trong lần nhật thực toàn phần vào ngày 8-4 tới, các nhà khoa học đã đưa ra cảnh báo rằng nhật thực toàn phần lần này cũng có thể kéo theo sự gia tăng các vụ tai nạn ô tô gây tử vong. Người xem trên đường đi sẽ có thể chứng kiến nhật thực toàn phần trong khoảng 2,5 đến 4,5 phút, tùy thuộc vào vị trí của họ.

CHI HẠNH