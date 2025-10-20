Nhiệt điện Phú Mỹ: Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững

Trong giai đoạn trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số phát triển mạnh, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (đơn vị trực thuộc EVNGENCO3) xác định đổi mới sáng tạo là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của đơn vị. Hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo các tổ máy phát điện an toàn, liên tục..., góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Tổng Công ty Phát điện 3 trước tình hình mới.

Đổi mới sáng tạo trong công tác vận hành là một trong những nét văn hóa đặc trưng của Nhiệt điện Phú Mỹ

Định hình đổi mới sáng tạo trở thành văn hóa Công ty

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Đảng ủy cấp trên về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tháng 6-2025 vừa qua, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty, làm Trưởng ban, khẳng định quyết tâm biến đổi mới sáng tạo thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững. Công ty xây dựng kế hoạch và triển khai từng nhiệm vụ, nội dung công việc cho các phòng, phân xưởng trong Công ty, phát động phong trào thi đua với những mục tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể, đồng thời xác định “đổi mới sáng tạo” là một nét văn hóa đặc trưng trong văn hóa Công ty.

Theo kế hoạch, mỗi phòng, phân xưởng phải đạt tối thiểu 8 điểm đổi mới sáng tạo trong năm với các tiêu chí cụ thể, thiết thực. Đây là cách tiếp cận và đánh giá mang tính lượng hóa, giúp đo lường kết quả thực hiện một cách minh bạch, đồng thời khuyến khích năng lực sáng tạo, cạnh tranh tích cực giữa các đơn vị trong Công ty. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là đạt điểm số mà cần đẩy mạnh văn hóa đổi mới sáng tạo thành một yếu tố then chốt để duy trì sức cạnh tranh lâu dài, phát triển bền vững, nâng cao thương hiệu Nhiệt điện Phú Mỹ.

Những kết quả nổi bật

Trong năm 2025, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ có 25 sáng kiến và 18 giải pháp đổi mới sáng tạo đã và đang nghiên cứu thực hiện, áp dụng vào thực tiễn. Trong đó, 5 giải pháp được công nhận là sáng kiến cấp Tổng Công ty. Các giải pháp, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo mang tính ứng dụng cao, được triển khai cụ thể đến từng phòng, phân xưởng ở tất cả các lĩnh vực: sản xuất, quản trị, tài chính, nhân sự… Một số giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu như: Cải tiến mạch điều khiển, bảo vệ, giám sát các Máy cắt 400VAC; Giải pháp tối ưu chương trình điều khiển Lò thu hồi nhiệt; Xây dựng mô hình AI hỗ trợ phân tích thông số vận hành tổ máy tuabin khí; Thiết kế, lắp đặt mới bộ đếm dữ liệu vận hành ODC; Số hóa quy trình báo cáo và quản lý dữ liệu… Nhiều hạng mục hướng tới ứng dụng công nghệ số và IoT, phản ánh xu hướng chung của ngành điện từ “công nghệ cứng” sang “công nghệ thông minh”.

Nhiều giải pháp, sáng kiến của CBCNV Nhiệt điện Phú Mỹ có giá trị làm lợi cao

Những giải pháp đổi mới sáng tạo của cán bộ, công nhân viên đã làm lợi cho Công ty về nhiều mặt như: giá trị làm lợi về kinh tế, tiết giảm thời gian, nhân công cho vận hành, sửa chữa thiết bị, tổ máy; bảo vệ môi trường sản xuất… đồng thời tạo được hiệu quả mạnh mẽ trên ba phương diện: Nâng cao độ tin cậy của tổ máy, góp phần giữ vững ổn định Hệ thống điện; tối ưu chi phí vận hành và nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi.

Đổi mới sáng tạo - Chìa khoá duy trì lợi thế cạnh tranh

Trong bối cảnh ngành điện đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo và nguồn điện xanh, các tổ máy của Nhiệt điện Phú Mỹ giai đoạn vừa qua được huy động ít, thời gian huy động vận hành ngắn, khởi động/ngừng máy trong ngày, công suất phát điện không cao… Do đó, Công ty xác định đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt giúp đơn vị nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh trên thị trường điện, đáp ứng tốt tốt mọi phương thức vận hành theo nhu cầu của hệ thống, nâng cao sản lượng điện phát...

Với giải pháp, cách làm hiệu quả, có mục tiêu rõ ràng và đo lường bằng kết quả cụ thể, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ kỳ vọng đổi mới sáng tạo không chỉ là khẩu hiệu mà là hành động thiết thực, bền vững và mang lại giá trị lâu dài. Mỗi cán bộ, người lao động đều được khuyến khích đề xuất ý tưởng, cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ và quản trị hiện đại, góp phần xây dựng tập thể năng động, sáng tạo và phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của Tổng Công ty Phát điện 3, EVN trong kỷ nguyên mới.

