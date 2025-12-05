Nhiều hoạt động thú vị tại Saigon Urban Street Fest 2025

Ngày 5-12, Saigon Urban Street Fest by artLIVE 2025 - lễ hội nghệ thuật đường phố thường niên chính thức khai mạc tại Bưu điện Trung tâm Thành phố (phường Sài Gòn, TPHCM).

Đông đảo bạn trẻ tham dự Saigon Urban Street Fest 2025

Tiếp nối hai mùa thành công năm 2023 và 2024, năm nay đánh dấu mùa thứ ba, sự kiện giới thiệu cuộc thi artLIVE Breaking Championship 2025, hứa hẹn mang đến một sân chơi bùng nổ và đầy cá tính dành cho cộng đồng trẻ yêu nghệ thuật đường phố.

Với chủ đề Be Vietnam, lễ hội năm nay như một lời tri ân dành cho bản sắc Việt giữa dòng chảy giao thoa văn hóa. Theo ban tổ chức, các hoạt động tại lễ hội sẽ tái hiện bản sắc Việt qua những lăng kính mới. Ở đó, di sản hòa nhịp cùng hơi thở hiện đại, khắc họa hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, năng động và sáng tạo.

Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa trong 3 ngày 5, 6 và 7-12 tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.

Tại lễ hội, các bạn trẻ còn được khám phá không gian nghệ thuật đường phố với nhiều hoạt động hấp dẫn: trải nghiệm ẩm thực; tham gia trò chơi dân gian như cờ người, kéo co; chương trình trình âm nhạc sôi động từ các nghệ sĩ trẻ tài năng…

Đặc biệt, bạn trẻ có thể ngắm bức graffiti khổ lớn chủ đề Be Vietnam do nghệ sĩ Nguyễn Công Danh (DANZ ONE), Quán quân artLIVE Graffiti Championship 2024, trực tiếp thực hiện được hoàn thiện trong ngày 5-12.

Bức graffiti khổ lớn do nghệ sĩ Nguyễn Công Danh (DANZ ONE) thực hiện

TIỂU TÂN