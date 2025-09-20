Sôi nổi Ngày hội tân sinh viên 2025

Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM vừa công bố kế hoạch tổ chức Ngày hội tân sinh viên lần thứ XX - năm 2025 với chủ đề “Khát vọng sinh viên”. Sự kiện hứa hẹn là lễ hội đa sắc màu với rất nhiều hoạt động, trải nghiệm thiết thực, bổ ích kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Tại ngày hội có các chương trình: “Sắc màu sinh viên” - sân khấu giao lưu, biểu diễn các loại hình nghệ thuật dành cho học sinh, sinh viên, các CLB - đội - nhóm; cuộc thi viết thư pháp Việt với chủ đề “Họa mộng”; hoạt động tuyên truyền pháp luật “Tour 360 - Học đường an toàn trong kỷ nguyên số”; talkshow “Hành trang trong kỷ nguyên AI”; chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường gồm đổi sách lấy mầm xanh, gian hàng các sản phẩm nhựa tái chế...

Trong khuôn khổ sự kiện còn có hoạt động các trò chơi dân gian như: nhảy sạp, chơi thuyền, thảy đá, ném còn, đập heo... Đặc biệt, tại đây còn diễn ra diễn đàn Tiếng nói sinh viên 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp trong kỷ nguyên số”, nơi các bạn sinh viên sẽ có cơ hội giao lưu với các diễn giả: Steven Lê (đồng sáng lập Công ty TNHH AirCity), Trần Lan Phương (quản lý truyền thông Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao), Huỳnh Đức (Chủ tịch Mạng lưới Câu lạc bộ Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số miền Nam). Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-9 tại Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM tại khu đô thị ĐHQG-HCM (số 1 Lưu Hữu Phước, phường Đông Hòa, TPHCM).

MINH KHÔI