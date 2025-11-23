Chợ phiên xưa giữa lòng phố cảng

Giữa lòng TP Hải Phòng hiện đại, nơi những con đường rộng mở và những tòa nhà cao tầng ngày một nhiều vẫn còn một góc quen thuộc giữ lại nhịp điệu xưa cũ.

Tọa lạc trên đường Hoàng Minh Thảo, đoạn giáp với giao lộ Nguyễn Văn Linh, chợ Hàng (phường Lê Chân) không chỉ là điểm hẹn mua bán mà còn là dấu ấn mang đậm văn hóa của những thập niên trước, mang trong mình bề dày lịch sử hiếm có giữa đô thị trẻ trung, năng động.

Chợ Hàng có từ lâu đời, khởi đầu chỉ là nơi người dân buôn bán hạt giống, con giống phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thời ấy, người làng quanh vùng đem ra chợ những nắm hạt, đàn gà con, lợn giống… để trao đổi, mua bán. Từ buổi sơ khai, chợ Hàng dần trở thành nơi gắn kết cộng đồng, nơi mua bán trao đổi không chỉ của riêng người dân Hải Phòng mà cả người ở các tỉnh lân cận.

Một góc phiên chợ Hàng

Điều làm nên nét riêng hiếm thấy của chợ Hàng là tần suất họp chợ chỉ một lần mỗi tuần, vào sáng chủ nhật. Từ tinh mơ, khi phố phường còn ngái ngủ, cả con đường đã rộn rã tiếng xe, tiếng gọi hàng. Gần 1.000m đường đông đúc, tấp nập vẫn giữ sự mộc mạc vốn có. Người mua, kẻ bán chen vai tạo nên không khí tấp nập gợi nhớ dáng dấp chợ quê xưa.

Theo năm tháng, bức tranh hàng hóa ở chợ Hàng ngày càng đa dạng: cây cảnh, hoa lá, chim cảnh, cá cảnh, vật nuôi... Người sành thú chơi có thể dành cả buổi sáng chỉ để ngắm một chậu bonsai, một lồng họa mi hay cặp chim chào mào. Người nông dân vẫn tìm đến với những bao hạt giống, lồng vật nuôi, chiếc nông cụ cần thiết...

Không ít khách lại dừng chân ở khu đồ cũ, đồ cổ - nơi lưu giữ bao vật dụng mang dáng dấp thời gian, từ chiếc đèn dầu, bàn ghế gỗ cũ tới những đồng xu xưa, càng tăng thêm phần phong phú cho phiên chợ. Chính sự phong phú ấy đã khiến chợ Hàng vượt ra ngoài khái niệm buôn bán, trở thành một không gian văn hóa, nơi lưu giữ và trao truyền niềm đam mê từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Những buổi sáng chủ nhật ở chợ Hàng là bản hòa ca của phố thị và làng quê. Tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tiếng chim hót trong lồng… tất cả hòa quyện thành một bức tranh sinh động. Trong sự ồn ào ấy, người ta lại cảm thấy như tìm thấy một nốt lặng của ký ức, như thể đang sống lại không khí chợ phiên vùng quê cách đây hàng chục năm. Đó cũng là điều làm nên sức hút bền bỉ của chợ Hàng giữa lòng đất cảng.

Giữa nhịp sống hiện đại, ít nhiều đã có sự đổi thay. Nhiều khu chợ truyền thống dần mai một trước sức ép của siêu thị, trung tâm thương mại. Nhưng chợ Hàng vẫn tồn tại, vẫn đông vui mỗi tuần, vẫn là “điểm hẹn” quen thuộc của người dân và du khách. Chính sự gắn bó ấy chứng minh rằng nhu cầu tìm về cội nguồn giản dị, mộc mạc chưa bao giờ mất đi.

Trong muôn nẻo đổi thay, chợ Hàng vẫn đứng đó, như một chứng nhân, một mảng màu bình yên để bất kỳ ai ghé thăm cũng dễ dàng tìm thấy. Và vào mỗi sớm chủ nhật, khi ánh nắng còn chưa rạng rỡ, tiếng rộn rã của chợ Hàng lại vọng lên, kéo dài suốt trục đường Hoàng Minh Thảo như một nhịp phách thời gian khẽ khàng níu chân những người lữ khách.

