Gìn giữ thói quen đọc sách trong gia đình

Không cần quà đắt tiền hay chuyến đi xa hoa, nhiều gia đình ở TPHCM chỉ cần vài trang sách mỗi tối để thêm cơ hội ngồi lại bên nhau. Từ cuộc thi ảnh “Gia đình đọc sách”, thói quen đọc đang dần thắp sáng yêu thương, đưa niềm yêu thích đọc sách tiếp tục được duy trì trong đời sống hiện đại.

Trang sách sưởi ấm những ngôi nhà

Giữa hàng trăm bức ảnh dự thi, tấm ảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Trang (33 tuổi, phường Vũng Tàu, TPHCM) gây ấn tượng bởi sự mộc mạc, chân thực. Ba người ngồi bên nhau, không phải trước màn hình ti-vi mà đắm mình trong những trang sách. Mỗi người một cuốn sách, một câu chuyện, nhưng cùng chia sẻ khoảng lặng dịu dàng, khoảng thời gian hiếm hoi cả nhà thật sự ở bên nhau.

Nhiều trẻ em ở TPHCM vẫn duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày. Ảnh: TRÚC GIANG

Bé Nguyễn Quốc Bảo, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Tam Thắng, TPHCM), mê sách tiếng Anh và kỹ năng sống. Chị Trang đọc cùng con, còn anh Tuấn, chồng chị lại thích sách công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Từ những trang sách, gia đình nhỏ tìm thấy niềm vui giản dị mà bền lâu. “Mỗi tối sau giờ học, cả nhà dành 30 phút cho giờ đọc sách. Ban đầu, tôi chỉ muốn tạo một hoạt động để con bớt dán mắt vào điện thoại, nhưng nay chính tôi lại là người mong đến giờ đọc nhất”, chị Trang kể.

Không riêng chị Trang, ở phường Phú Mỹ (TPHCM), chị Hoàng Thị Lệ Trân cũng tạo cho gia đình một thư viện mini. Trên chiếc kệ nhỏ, sách của con nằm cạnh sách cũ của mẹ, dấu vết của những năm tháng đọc cùng nhau. “Đọc sách giúp cha mẹ và con cái gần gũi, chia sẻ niềm đam mê, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng”, chị Trân chia sẻ.

Mỗi tối, cả nhà chị Trân tạm gác điện thoại, máy tính, dành ít nhất một giờ để đọc sách bên nhau. Cuối tuần, họ cùng nhau đến nhà sách hay góc đọc công cộng. “Các bé thích sách lịch sử, sách về Bác Hồ; tôi thì mê sách dạy nấu ăn, làm vườn. Từ ngày đọc cùng nhau, hai con tôi học tốt hơn, nói chuyện cũng sâu sắc, khúc chiết hơn”, chị Trân chia sẻ. Chị cũng bày tỏ mong muốn cuộc thi “Gia đình đọc sách” được duy trì hàng năm, trở thành hoạt động cộng đồng rộng khắp để nhiều người tìm lại sự gắn kết qua những giờ đọc chung.

Với em Đinh Quang Đạt, học sinh lớp 10A2 Trường THPT Trần Nguyên Hãn (phường Tam Thắng), đọc sách là thói quen của cả nhà mỗi cuối tuần. Gia đình em thường đến quán cà phê nhỏ ở Bãi Trước hay thư viện, dành một buổi đọc cùng nhau. “Em thích sách về kỹ thuật, ba đọc sách luật, mẹ em lại mê nghệ thuật và lịch sử. Đọc sách giúp em bình tĩnh, trưởng thành, tự tin và trân trọng phút giây bên gia đình hơn”, Đạt kể.

Giúp con trẻ nuôi dưỡng thói quen tốt

Chỉ trong gần một tháng phát động, cuộc thi ảnh “Gia đình đọc sách” năm 2025 do Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (số 4, phường Bà Rịa, TPHCM) tổ chức đã nhận 183 bài dự thi với 365 hình ảnh từ các gia đình gửi về.

Ông Trần Công Sơn, Giám đốc Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết, hầu hết tác phẩm bám sát chủ đề, thể hiện tinh thần yêu sách, khát vọng nuôi dưỡng thói quen đọc trong mỗi mái ấm. Nhiều bài dự thi không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn chạm đến cảm xúc, nơi trang sách trở thành sợi dây kết nối các thế hệ. “Mỗi bức ảnh là một lát cắt bình dị nhưng chan chứa yêu thương, nơi văn hóa đọc được nuôi dưỡng bằng tình cảm gia đình. Nếu mỗi người Việt cùng bước vào tương lai với trang sách trong tay, dân tộc ta sẽ mạnh về tri thức, giàu về tâm hồn”, ông Trần Công Sơn chia sẻ.

Từ một cuộc thi, thói quen đọc đang được hồi sinh, âm thầm lan tỏa trong những mái nhà Việt. Không ồn ào, không phong trào, chỉ là mỗi ngày dành một khoảng thời gian ngắn để cả nhà cùng đọc, cùng lớn lên.

Chị Nguyễn Thị Mai Phương (phường Bà Rịa) kể, từ khi tham gia cuộc thi, các con chị thích đến nhà sách nhưng không để mua đồ chơi nữa, mà để đọc. “Có hôm con hỏi: Mẹ có muốn đọc cùng con không? Nghe vậy, tôi thấy công sức nhỏ bé của mình thật đáng giá”, chị Mai Phương xúc động kể.

Diễn giả Thái Song Khê, chuyên viên hoạt động về trẻ em đồng thời là diễn giả, người khuyến đọc, chia sẻ, trong thời đại công nghệ, duy trì thói quen đọc là thử thách. Nhưng chính sự kiên nhẫn của người lớn, ngồi xuống đọc cùng con mới thật đáng quý. “Đọc sách giúp con người hiểu nhau, biết lắng nghe hơn. Trong xã hội bận rộn, sách là lý do để gia đình ngồi lại, để hơi ấm không bị đánh cắp bởi ánh sáng màn hình”, diễn giả Thái Song Khê bày tỏ.

Cuộc thi ảnh “Gia đình đọc sách” đã khép lại, nhưng những câu chuyện từ đó vẫn đang được viết tiếp. Ở đâu đó, trong những căn phòng nhỏ, ánh đèn vẫn soi lên từng trang giấy, tiếng trẻ con đọc vang xen tiếng cười người lớn. Và khi trang sách khép lại, điều còn lại không chỉ là kiến thức, mà còn là một gia đình biết yêu thương và lắng nghe nhau hơn nhiều hơn.

