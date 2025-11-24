Ý thức khán giả trong không gian nghệ thuật

Tại lễ trao giải Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025 vừa diễn ra tại TPHCM, khi chương trình chưa bắt đầu, khán giả đang tìm chỗ ngồi, thì ở dãy ghế gần cuối khán phòng nhà hát, một nam khán giả, người nồng nặc men rượu, chân gác lên ghế trước, một mình chiếm hết 3 ghế để ngủ ngon lành. Dù xung quanh còn ghế trống nhưng hầu hết khán giả vẫn không ai dám đến gần. Phải đến khi chương trình bắt đầu, âm nhạc nổi lên, vị khán giả say rượu mới tỉnh táo lại một chút nhưng vẫn nằm ngả ngớn.

Trong đêm diễn vở cải lương Giấc mộng đêm xuân tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang dịp vừa qua, bên cạnh những khán giả lịch sự ngồi lặng im dõi theo dõi vở diễn, thì có khá nhiều khán giả ồn ào cười nói, bàn luận chuyện riêng. Họ ồn ào nhận xét những nghệ sĩ đang diễn, gây ảnh hưởng đến việc thưởng thức của khán giả gần đó. Không chỉ vậy, có khán giả còn vô tư gác thẳng chân lên ghế trước, khi bị người ngồi ghế trước phản ứng còn lớn tiếng cự lại...

Khác biệt với 2 tình huống ứng xử phản cảm nói trên, ở nhiều chương trình biểu diễn của Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, vũ kịch TPHCM (HBSO) trong không gian khán phòng Nhà hát Thành phố, hoặc tại phòng hòa nhạc Nhạc viện TPHCM, ứng xử của khán giả lại rất khác. Ở những nơi này, khán giả luôn thể hiện nét đẹp văn minh, lịch sự, tôn trọng không gian nghệ thuật biểu diễn.

Sau các màn trình diễn hay, mọi người cùng vỗ tay khen ngợi nồng nhiệt. Nếu có vấn đề cần trao đổi, họ đều cố gắng nhỏ nhẹ để không làm phiền người xung quanh. Tất cả nhằm giữ gìn vẻ đẹp văn hóa tinh thần và thể hiện sự tôn trọng cần thiết với không gian thưởng thức nghệ thuật công cộng.

Những sự việc trên cho thấy, ý thức của khán giả khi tham gia vào hoạt động văn hóa nghệ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường thụ hưởng nghệ thuật văn minh, thể hiện sự tôn trọng nghệ sĩ, tác phẩm và cả với các khán giả khác.

Trong thời đại mới, khán giả của bất cứ loại hình nghệ thuật giải trí nào cũng nên có nhận thức đúng đắn về việc tôn trọng bản sắc văn hóa, không gian văn hóa, tôn trọng các quy định, giữ gìn nét đẹp văn hóa trong môi trường nghệ thuật, tránh để diễn ra những hành vi ứng xử thiếu văn minh nơi công cộng. Chỉ khi ý thức khán giả tốt mới giúp làm tăng thêm giá trị của buổi biểu diễn nghệ thuật và góp phần vào sự phát triển bền vững của các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

THÚY BÌNH