Nhiều hoạt động trong ngày cao điểm chung tay xây dựng xã đảo Thạnh An

Đồn Biên phòng Thạnh An phối hợp với Huyện đoàn Cần Giờ (TPHCM), các đơn vị tình nguyện viên mùa hè xanh Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật vừa tổ chức chương trình Ngày hoạt động cao điểm chung tay xây dựng xã đảo Thạnh An.

Ngày hội có sự đồng hành của nhiều đơn vị, với các hoạt động ý nghĩa như: Dâng hương tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức sân chơi, tìm hiểu pháp luật và tặng đồ chơi cho thiếu nhi; triển lãm và giới thiệu các nước ASEAN, giao lưu nước ngoài; thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người dân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra các hoạt động hỗ trợ, trao tặng quà, học bổng cho học sinh; sửa chữa lớp học và nhà vệ sinh tại Trường Mầm non Thạnh An; tặng quà tại Trạm Y tế xã Thạnh An. Đồng thời tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tổng trị giá chăm lo hơn 400 triệu đồng.

Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Trần Thu Hà cùng lãnh đạo địa phương và chỉ huy Đồn Biên phòng Thạnh An đến thăm hỏi các gia đình chính sách trên địa bàn xã đảo Thạnh An

Theo đồng chí Mai Hữu Tâm, Phó trưởng Ban Mặt trận an ninh quốc phòng địa bàn dân cư, Thành đoàn TPHCM, đây là hoạt động điểm hướng đến kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ thành phố. Qua đó, khẳng định những dấu ấn sâu đậm, mang lại hiệu quả lớn, nhiều ý nghĩa và trở thành cái nôi của phong trào thanh niên tình nguyện thời kỳ đổi mới. Đồng thời, thông qua hoạt động tri ân các thế hệ chiến sĩ tình nguyện đã gắn bó, đồng hành cùng người dân xã đảo Thạnh An và những tình cảm quân - dân, của ba, má nuôi quân cùng lên công trường, cùng ăn, cùng ở, chia sẻ buồn vui trong những ngày hè xanh.

Các đơn vị phối hợp tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đảo

Thiếu tá Nguyễn Minh Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thạnh An chia sẻ thêm, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2024. Chương trình tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên thanh niên có cơ hội được rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, tạo lối sống đẹp, lối sống có ích, lối sống vì cộng đồng. Chương trình cũng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên đơn vị trong tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn và tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa đoàn viên thanh niên đơn vị với đoàn viên thanh niên địa phương và các đơn vị kết nghĩa.

MINH HIẾU