Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí tại TPHCM

Tại khu vực trung tâm TPHCM, Công viên bờ sông Sài Gòn trở thành “điểm hẹn” nổi bật với chuỗi sự kiện Hozo City Tết Fest 2025 diễn ra đến hết 31-12, với âm nhạc, DJ, hoạt động sáng tạo và giao lưu cộng đồng, thu hút hàng ngàn lượt người mỗi buổi tối. Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Công viên Lam Sơn và khu vực Nhà hát Thành phố được trang hoàng ánh sáng, sân khấu và không gian trải nghiệm, sẵn sàng cho đêm countdown (đếm ngược) chào năm mới, dự kiến đón lượng khách tập trung lớn vào tối 31-12.

Các khách sạn, tàu nhà hàng đều ghi nhận khách đặt bàn tăng mạnh, từ 45%-100% so với bình thường. Đại diện các điểm tham quan như Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Thảo cầm viên Sài Gòn, Công viên Văn hóa Suối Tiên… cho biết, đã xây dựng phương án tổ chức chuỗi hoạt động xuyên suốt 4 ngày, kỳ vọng lượng khách tăng từ 15%-30% so với cùng kỳ.

Không khí lễ hội cũng lan tỏa đến phường Vũng Tàu với Tuần lễ Du lịch chào đón năm mới 2026. Chuỗi hoạt động ngoài trời “Khơi sóng bình minh 2025” tại quảng trường - Công viên Bãi Sau diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 4-1-2026, gồm lễ hội ẩm thực Hương vị biển xanh, giải chạy bộ đón bình minh, đồng diễn yoga sáng 31-12 và chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa. Nhiều doanh nghiệp du lịch tại Vũng Tàu, Hồ Tràm, Côn Đảo, Long Hải tổ chức sự kiện thể thao và văn hóa quy mô quốc gia - quốc tế, qua đó khẳng định khu vực phía Đông TPHCM là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu trải nghiệm.

Ghi nhận tại phường Thủ Dầu Một, TPHCM, Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp lực lượng chức năng chuẩn bị cầu phao trên sông Sài Gòn, sẵn sàng cho hoạt động bắn pháo hoa trên sông tại khu vực phố đi bộ Bạch Đằng, dự kiến thu hút hàng chục ngàn lượt người tham gia. Tại phường Bình Dương, TPHCM, các hoạt động chào năm mới diễn ra sôi động trên nhiều trục đường, đặc biệt tại khu vực dự kiến trình diễn màn bắn 500 quả pháo hoa nghệ thuật tầm cao vào 0 giờ ngày 1-1-2026.

THI HỒNG - QUANG VŨ - XUÂN TRUNG