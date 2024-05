Nhiều sản phẩm du lịch cộng đồng, mới lạ hút khách

TPHCM đón gần 1 triệu du khách

Chiều 30-4, Sở Du lịch TPHCM thông tin, trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, có 969.000 lượt (tăng 2% so với cùng kỳ) người dân, du khách vui chơi, tham quan tại các điểm đến trên địa bàn. Trong đó, khách du lịch nội địa là gần 325.000 lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế khoảng 54.000 lượt, tăng 12,5% so với cùng kỳ…

Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 200.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng ước đạt 75%, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu trong kỳ nghỉ lễ khoảng 3.235 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ.

Cũng theo Sở Du lịch TPHCM, chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở HĐND - UBND TPHCM do sở phối hợp các sở, ngành thực hiện tiếp tục tạo hiệu ứng tốt, thu hút sự chú ý của người dân, du khách. Trong 2 ngày 27 và 28-4, trụ sở đã đón 1.935 khách tham quan.

Đoàn khách tàu biển tham quan TPHCM trưa 30-4. Ảnh: NGỌC CHI

Bắt kịp xu hướng du lịch tại chỗ, các công ty du lịch trên địa bàn TPHCM triển khai nhiều sản phẩm hấp dẫn, mới lạ tại các quận huyện, TP Thủ Đức, như: thưởng ngoạn sông Sài Gòn bằng buýt sông 2 tầng; ngắm thành phố về đêm trên xe buýt mui trần 2 tầng; tour “Trăng chiến khu”; theo dấu chân Biệt động Sài Gòn; Sài Gòn rong ca chiều thứ bảy; Củ Chi - Đất thép thành đồng...

90.000 lượt du khách đến Địa đầu Móng Cái

Tại thành phố biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tính đến chiều cùng ngày đã đón khoảng 90.000 lượt khách du lịch. Phần lớn du khách tới TP Móng Cái dịp nghỉ lễ này là để đi tắm biển Trà Cổ, tham quan hải đăng Vĩnh Thực. Cùng với đó, nhiều du khách cũng tranh thủ dịp này để vui chơi, mua sắm tại khu vực cửa khẩu Móng Cái và xuất cảnh sang TP Đông Hưng, Trung Quốc để du lịch.

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP Móng Cái, cho biết, để phục vụ nhu cầu của các du khách tới TP Móng Cái dịp này, UBND TP Móng Cái đã yêu cầu các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, mua sắm trên địa bàn chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ du khách trong nước và quốc tế; tuân thủ nghiêm các quy định, tiêu chuẩn về chất lượng hàng hóa, đăng ký, niêm yết giá, bảo đảm phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong khi đó, tại tỉnh biên giới Hà Giang, từ ngày 28-4 tới nay, luôn đông nghịt du khách trong nước và quốc tế. Ghi nhận cho thấy, các khách sạn, nhà nghỉ ở TP Hà Giang cho tới các huyện vùng cao ở trên cao nguyên đá, như: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc đều trong tình trạng kín phòng vì lượng khách du lịch tới tham quan tại nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc rất đông và phần lớn là giới trẻ. Tại các địa danh, như: Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, Dinh thự Vua Mèo, đèo Mã Pì Lèng, Hẻm Tu Sản… nhiều thời điểm rơi vào tình trạng quá tải. Đặc biệt, trên tuyến đường quốc lộ 4C nhiều đoạn qua đèo Mã Pì Lèng, dốc Thẩm Mã và đoạn xuống bến thuyền sông Nho Quế liên tục bị ùn tắc.

Khách chuộng trò chơi dân gian, ẩm thực truyền thống

Ngày 30-4, thời tiết tại miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt nên nhiều du khách đã chọn các địa điểm du lịch cộng đồng để trải nghiệm các trò chơi dân gian cũng như thưởng thức các loại hình ẩm thực.

Rất nhiều du khách đến TP Hội An đều tỏ vẻ thích thú khi được xem nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ trình diễn điêu khắc gỗ tre. Đồng thời, trải nghiệm các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như các hoạt động làng nghề, trình nghề truyền thống, trò chơi bịt mắt đập nồi, trò chơi dân gian “Bài chòi” diễn ra vào chiều tối.

Tại sân khấu đền Thần Tài thuộc khu du lịch suối khoáng nóng núi Thần Tài (TP Đà Nẵng), du khách ấn tượng với những màn diễn xướng Bài chòi xứ Quảng. Nhiều du khách bật cười trước những câu hát dí dỏm của những người hô hát bài chòi.

Nhiều em nhỏ háo hức tham gia phần trò chơi của loại hình này. Trong khi đó, tại công viên Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), rất nhiều gia đình hay nhóm bạn trẻ đến tham gia trải nghiệm làng nghề gốm Việt Bát Tràng. Hoạt động này khá hút khách bởi kích thích tính sáng tạo, rèn sự tập trung của mỗi người, nhất là trẻ nhỏ.

Tại TP Huế, sau khi thưởng thức hoạt động tái hiện sinh hoạt cung đình, như: Lễ đổi gác tại Ngọ Môn, biểu diễn Nhã nhạc Cung đình Huế tại Đại nội Huế, nhiều du khách tìm đến công viên Thương Bạc bên dòng sông Hương để thưởng thức ẩm thực truyền thống và ẩm thực đương đại Việt Nam tại Tuần lễ ẩm thực truyền thống Huế 2024, đồng thời nghe các nghệ nhân giới thiệu về văn hóa ẩm thực, nét độc đáo riêng biệt của mỗi miền qua cách chế biến từng món ăn.

Tại TP Quy Nhơn (Bình Định), các hoạt động thi đấu võ cổ truyền, hô bài chòi về đêm ở quảng trường biển Nguyễn Tất Thành thu hút rất đông du khách. Một số nhóm du khách, người dân tham gia các trò chơi theo nhóm, kéo co ven bãi biển hoặc công viên biển ven đường An Dương Vương, Xuân Diệu (TP Quy Nhơn).

Đặc biệt, rất đông du khách, người dân đến trải nghiệm, tham quan các trò chơi, mô hình thực nghiệm khoa học bậc cao, vật lý ở Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (đặt tại thung lũng Quy Hòa, TP Quy Nhơn). Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Bình Định, thông tin, từ ngày 27 đến 30-4, gần như Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo đều “cháy vé”, không đủ phục vụ nhu cầu du khách, người dân.

Trưa 30-4, Lữ hành Saigontourist đón 654 khách tàu biển Azamara Journey (thuộc hãng Azamara Cruises) cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, TPHCM. Đoàn khách đa quốc tịch gồm Mỹ, Đức, Anh, Canada... lưu lại Việt Nam 2 ngày, tham quan TPHCM và TP Mỹ Tho (Tiền Giang). Tại TPHCM, khách tham quan chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, học nấu món ăn Việt Nam; đi xe Jeep ngắm thành phố về đêm và thưởng thức ẩm thực đường phố; đến bến tàu Water Bus đi du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn...

Ghi nhận trong ngày 30-4, lượng vé ô tô khách chạy tuyến từ TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đi các tỉnh thành phía Nam gần như không còn do phần lớn khách đã đặt từ trước. Tại Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, nhà xe Phương Trang mỗi ngày có hơn 100 chuyến xe đi TPHCM trong ngày 30-4 và đến hết ngày 1-5, hiện đã không còn vé trống. Tại quầy bán vé của nhà xe An Anh, mỗi ngày có khoảng 15 chuyến đi TPHCM cũng đã kín chỗ chiều đi đến hết ngày 1-5. Liên hệ tổng đài các nhà xe khác cũng gặp tình trạng “cháy vé” nên hành khách muốn có vé phải liên hệ liên tục để cập nhật thông tin hoặc chờ ngày 2-5 mới có vé trở lại.

NHÓM PV