TPHCM: Doanh thu du lịch dịp lễ đạt trên 3.230 tỷ đồng

Người dân, du khách tham quan Suối Tiên trưa 30-4. Ảnh: GIA HÂN

Trưa 30-4, Lữ hành Saigontourist đón 654 khách tàu biển Azamara Journey (thuộc hãng Azamara Cruises) cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Đoàn khách đa quốc tịch gồm Mỹ, Đức, Anh, Canada... lưu lại Việt Nam 2 ngày, tham quan TPHCM và TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang).

Khách tàu biển bắt đầu chuyến hành trình tham quan TPHCM trưa 30-4

Tại TPHCM, khách tham quan chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, học nấu món ăn Việt Nam; trải nghiệm làm tranh cát và hoạt động pha chế cà phê truyền thống; đi xe Jeep ngắm TPHCM về đêm và thưởng thức ẩm thực đường phố; đến bến tàu Water Bus đi du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn; đi tàu cao tốc Les Rives tham quan Cần Giờ với đảo khỉ, đầm dơi, cá sấu; đi tàu cao tốc đến Bến Đình - Củ Chi tham quan địa đạo Củ Chi; lên sân thượng của khách sạn Majestic ngắm toàn cảnh sông Sài Gòn và thưởng thức các dịch vụ 5 sao...

Tại TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), du khách được tham quan sông Tiền, cồn Thới Sơn, ghé trại nuôi ong thưởng thức trà mật ong và trái cây miệt vườn, đạp xe trên đường làng, nghe đờn ca tài tử, chèo đò trong rạch Vàm Chùa…

Chiều 30-4, Sở Du lịch TPHCM thông tin, trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, có khoảng 969.000 lượt người dân, du khách vui chơi, tham quan tại các điểm đến trên địa bàn, tăng 2% so với cùng kỳ.

Đoàn khách tàu biển bắt đầu tham quan TPHCM ngày 30-4 do Lữ hành Saigontourist thực hiện

Trong đó, khách du lịch nội địa gần 325.000 lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế khoảng 54.000 lượt, tăng 12,5% so với cùng kỳ… Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 200.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng ước đạt 75%, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu trong kỳ nghỉ lễ khoảng 3.235 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ

THI HỒNG