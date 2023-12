Nhịp đập toàn cầu của nghệ thuật đường phố

Một tác phẩm của Himbad. Ảnh: BANGKOK POST

Đây là dịp để những người yêu nghệ thuật được đắm chìm trong kính vạn hoa nhiều màu sắc, hình dạng và câu chuyện tô điểm cho các bức tường nghệ thuật đường phố có chủ đề In And Out - Urban Expressions Across Borders. Triển lãm là minh chứng cho sự giao thoa đang phát triển giữa nghệ thuật đường phố và không gian trưng bày truyền thống, nơi chất liệu sẽ là những bức tường bê tông thể hiện không khí đường phố trên khắp các châu lục khác nhau.

Theo Báo Bangkok Post, thông qua sáng tạo riêng, mỗi nghệ sĩ đóng góp một chương riêng biệt cho câu chuyện của những con phố lớn, dệt nên một tấm thảm vượt qua ranh giới địa lý, thách thức những quan niệm định sẵn về nghệ thuật và vị trí của nó trong xã hội. Các nghệ sĩ tham gia triển lãm gồm Ben Eine, Himbad và The London Police đến từ Vương quốc Anh; JBRock và Stefano Phen đến từ Italy; Muklay và Ryol đến từ Indonesia; và Benzilla đến từ Thái Lan.

CHI HẠNH