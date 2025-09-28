Nhớ màu đất đỏ ba-zan

Hết nắng đến mưa, mùa mưa dầm nhầy nhụa bùn lầy mang theo những dòng nước chở phù sa trôi về suối, về sông, về đồng bằng bồi đắp cho những cánh đồng thêm xanh mát. Vùng đất đỏ ba-zan ai từng sống, từng đi qua mà không lưu lại ít nhiều trong tâm trí? Báo SGGP giới thiệu hai bài thơ nhớ về vùng đất này của Lê Quý Nghi và P.N Thường Đoan.
T.H.N
Về trong lá trút
Mùa lá cũ
em ở đâu?
gió hút
Đường ba-zan đất dậm mấy năm rồi
Anh về trượt bóng em
đêm nghiêng đảo
Chân bíu bây giờ
tay vịn xa xôi
Xanh lại chút
có vàng thêm không lá?
Ở đâu em mà nhớ trút trơ cành
Tự ngún lửa
chỉ mình anh cùng lá
Hóa vàng thơ
nghe mùa cũ tái sinh
LÊ QUÝ NGHI
Tường vi và buổi sáng
Buổi sáng đi qua ngôi nhà gạch xám
Tường vi khoe sắc thắm lung linh chờ
hương dịu dàng quyến rũ lẫn trong nỗi nhớ mênh mang
gió hỏi mây, sao sáng nay mưa?
mây lạ trước màu hoa từng nhớ
Khu vườn cũ
con dốc cũ
tách trà mới
quán gỗ màu đất ba-zan chào khách bằng âm thanh khắc khoải
lời ca ướt giữa mưa bay
người cũ vắng
tiếng đàn xót đau rơi
Buổi sáng lang thang ra phố
dốc cao dốc thấp bờ hồ vòng cong như vòng định mệnh
Tường vi hàm tiếu đón thu
lá đỏ mong manh nhắc nhau lời hẹn
ta không ra biển mà sao mù khơi
Những cung bậc rời luyến tiếc ân tình nhạt phai,
ngân trong cơn gió hắt hiu lùa quanh triền
buổi sáng không nắng thấy thương hai bàn tay thừa
những ngón tay buồn lạnh tê
Tần ngần đi qua ngôi nhà gạch xám chỉ còn khoảng trời
mảnh sân rêu mốc
nụ cười búp bê nhòa
một vài ước mơ rơi…
P.N THƯỜNG ĐOAN