Nâng cao kiến thức âm nhạc cho nhạc sĩ TPHCM

Sáng 10-1, Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức Lễ tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức âm nhạc năm 2025 dành cho các học viên là nhạc sĩ, ca sĩ.

Lớp bồi dưỡng kiến thức âm nhạc năm 2025 được tổ chức từ ngày 15-10-2025 đến 15-12-2025, tại Hội Âm nhạc TPHCM, với sự tham gia của gần 40 nhạc sĩ, ca sĩ, các tác giả, nhằm bồi dưỡng, mở rộng và nâng cao kiến thức âm nhạc, tư duy, quan điểm nghệ thuật, cập nhật tình hình hoạt động và phát triển của âm nhạc trong đời sống đương đại.

Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại Lễ tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức âm nhạc năm 2025. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong quá trình học tập kiến thức, thực hành sáng tác, các nhạc sĩ, ca sĩ và các tác giả đã tiếp nhận nhiều thông tin bổ ích cho nghề nghiệp với các buổi học: lý thuyết âm nhạc, những vấn đề chung của âm nhạc hiện nay, một số thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam, các phong trào âm nhạc thính phòng, những điều cơ bản khi sáng tác ca khúc thiếu nhi, tính năng nhạc cụ, thang âm – điệu thức trong dân ca Việt Nam...

Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TPHCM cùng các giảng viên, nhạc sĩ, ca sĩ, tác giả đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức âm nhạc năm 2025. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong những năm qua, chương trình đào tạo của Hội Âm nhạc TPHCM được tổ chức và nâng cao chất lượng liên tục, đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực, có nhiều nhạc sĩ sau khi tham gia và kết thúc khóa học đã cho ra đời nhiều tác phẩm hay, ý nghĩa, chất lượng, đạt được giải thưởng trong các cuộc thi và được công chúng đón nhận. Đây cũng là lớp nguồn để Hội Âm nhạc TPHCM tìm kiếm những nhân tố mới, có tài, nhiệt tình với nghề, để kết nạp vào hội, giúp trẻ hóa lực lượng hội viên, nâng chất hoạt động chuyên môn.

