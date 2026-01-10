Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026

Từ ngày 1-2 đến 21-2 (nhằm ngày 14 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Bính Ngọ), Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 sẽ được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TPHCM).

Lễ hội Tết Việt có hơn 18 năm đến với người dân TPHCM

Với chủ đề “Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay”, lễ hội diễn ra với 3 không gian chính: “Đẹp xưa”, “Rạng rỡ hôm nay”, “Tổ hợp nghệ thuật - sáng tạo - khởi nghiệp Nhà Văn hóa Thanh niên”.

Không gian “Đẹp xưa” gồm có phố ông đồ, không gian hoa mai ngày tết kết hợp tạo hình nghệ thuật, làng nghề truyền thống. Riêng phố ông đồ quy tụ hơn 50 ông đồ, khách đến đây có thể “xin chữ” may mắn đầu năm, trải nghiệm workshop tại chỗ.

Phố ông đồ

Không gian hoa mai ngày tết

Không gian “Rạng rỡ hôm nay” thể hiện qua triển lãm nghệ thuật “Đại mã khai xuân” với 6 biểu tượng linh vật ngựa gồm: sức mạnh – trí tuệ – tốc độ – niềm vui – nội lực – đại mã khai xuân.

Với không gian “Tổ hợp nghệ thuật - sáng tạo - khởi nghiệp Nhà Văn hóa Thanh niên”, người dân được trải nghiệm khu vực trưng bày các sản phẩm thanh niên khởi nghiệp, đặc sản vùng miền đến từ An Giang với các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông - ngư nghiệp, thủ công mỹ nghệ…

Bên cạnh đó là các chương trình nghệ thuật đa dạng: diễn xướng dân gian Nam bộ, đờn ca tài tử, nhã nhạc cung đình Huế, ca trù, biểu diễn Lân Sư Rồng, nhạc trẻ, biểu diễn thời trang… Trong lễ hội còn có không gian ẩm thực, các hoạt động văn hóa - thể thao…

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, nhận định, Lễ hội Tết Việt không chỉ giới hạn trong thành phố mà đã lan tỏa ra toàn quốc, thậm chí vươn ra ngoài biên giới. Người dân cảm nhận được thông điệp về thành phố thông minh, thành phố công nghệ, sự chuyển mình mạnh mẽ của TPHCM.

Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM Nguyễn Hồng Phúc phát biểu

“Những hoạt động tạo sự gắn kết cộng đồng, thể hiện tình yêu và niềm tự hào với thành phố. Lễ hội năm nay tiếp tục gắn với các mô hình ngày tết, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, không gian vui chơi, mua sắm... Đặc biệt, những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt như "bếp xuân", "ụ rơm vàng", "sân vườn ngày tết”… mang mọi người về với tết xưa hoài niệm ấm áp giữa không gian rộn ràng, đầy ắp cảm xúc hôm nay”, ông Nguyễn Hồng Phúc nói.

MC - ca sĩ Quỳnh Hoa thông tin về chương trình lễ hội

MC - ca sĩ Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM thông tin, trong chiều 1-2 (14 tháng Chạp), Chương trình Gala 13 năm “Gắn kết yêu thương” sẽ chăm lo 500 em hoàn cảnh khó khăn, mồ côi vì Covid-19 và trẻ mồ côi tại các mái ấm, nhà mở, 250 em bệnh nhi Bệnh viện Ung Bướu TPHCM; Chương trình Vượt Sóng - Xuân 2026 chăm lo 500 em khuyết tật tại các trường, trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật... Đặc biệt, hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố cũng được diễn ra như: chương trình “Chuyến xe mùa xuân”, Họp mặt “Sinh viên đón tết xa nhà”, “Chuyến xe sum vầy”, “Nghĩa tình mùa xuân”…

