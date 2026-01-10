Nguyễn Huỳnh Khánh Ngọc đạt giải nhất cuộc thi Biên dịch văn học Việt-Hàn, Hàn-Việt 2025

Vượt qua hơn 500 bài dự thi, bản dịch của Nguyễn Huỳnh Khánh Ngọc (Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ và Tin học TPHCM) đã đạt giải nhất cuộc thi Biên dịch văn học Việt-Hàn, Hàn-Việt 2025.

Ngày 10-1, Trường ĐH Văn Lang phối hợp với Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TPHCM và Hội Nhà văn TPHCM tổ chức lễ tổng kết chuỗi sự kiện Văn học Việt-Hàn 2025. Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi Biên dịch văn học Việt-Hàn, Hàn-Việt 2025.

31 tác phẩm văn học được lựa chọn đến từ các tác giả tiêu biểu của Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: HỒ SƠN

Cuộc thi được phát động trong tháng 11-2025, với 31 tác phẩm văn học hiện đại của các tác giả tiêu biểu của hai nước.

Sau 1 tháng, cuộc thi đã nhận được hơn 500 bài dự thi của các thí sinh đến từ mọi miền đất nước và có cả học sinh, sinh viên người Hàn Quốc đang học tập và sinh sống tại Việt Nam tham dự.

Ông An Hee Chul, Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TPHCM, trao giấy chứng nhận giải nhất cho thí sinh Nguyễn Huỳnh Khánh Ngọc. Ảnh: HỒ SƠN

Vượt qua hơn 500 bài dự thi, Nguyễn Huỳnh Khánh Ngọc (Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ và Tin học TPHCM) đã đạt giải nhất với 2 dịch phẩm gồm bài thơ Muối (Trần Mai Hường) và Dịu dàng ơi (Lê Thiếu Nhơn). Ban tổ chức còn trao các giải nhì, ba và khuyến khích cho các tác giả có bài dự thi xuất sắc.

Nhà văn Bích Ngân (phải) cùng đại diện Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải nhì. Ảnh: HỒ SƠN

TS Nguyễn Thị Hiền cùng đại diện Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải ba. Ảnh: HỒ SƠN

Nhà văn Huỳnh Trọng Khang (trái) cùng đại diện Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: HỒ SƠN

Ngoài trao giải cuộc thi Biên dịch văn học Việt-Hàn, Hàn-Việt 2025, năm nay, Trường ĐH Văn Lang còn phối hợp cùng Hội Nhà văn TPHCM tổ chức chuỗi sự kiện seminar "Khám phá văn học Việt-Hàn". Sự kiện được tổ chức với mục đích bồi dưỡng và khích lệ đội ngũ dịch giả tương lai, góp phần giới thiệu và tăng cường giao lưu văn chương giữa hai nước.

Sinh viên Nguyễn Huỳnh Khánh Ngọc chụp hình cùng nhà thơ Lê Thiếu Nhơn và nhà thơ Trần Mai Hường. Ảnh: HỒ SƠN

Seminar được bắt đầu từ tháng 9-2025 với 20 học viên là những người tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Hàn, hiện đang làm nhiều ngành nghề khác nhau, từ luật sư, giáo viên, nhân viên ngoại giao, nhân viên bảo tàng đến phóng viên, nhân viên công ty, biên dịch viên tự do…

Các nghệ sĩ của Hiệp hội Ngâm thơ Gyeongbuk (Hàn Quốc) trình diễn ngâm thơ tại chương trình. Ảnh: HỒ SƠN

Phát biểu tại chương trình, ông An Hee Chul, Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TPHCM, cho biết, thông qua chuỗi sự kiện Văn học Việt-Hàn 2025, những người thực hiện muốn khẳng định rằng biên dịch không chỉ là kỹ thuật chuyển đổi ngôn ngữ đơn thuần, mà còn là quá trình khám phá tác phẩm, thấu hiểu văn hóa và giá trị tinh thần ẩn chứa trong tác phẩm.

“Seminar Khám phá văn học Việt-Hàn chính là cơ hội quý báu giúp nuôi dưỡng năng lực quan trọng trong việc kết nối cảm xúc và tư duy khác biệt giữa Việt Nam và Hàn Quốc”, ông An Hee Chul cho biết.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia Seminar Khám phá văn học Việt-Hàn 2025. Ảnh: HỒ SƠN

Trong thời gian tới, Hội Nhà văn TPHCM và Trường ĐH Văn Lang sẽ tiếp tục phối hợp để tổ chức định kỳ các hoạt động liên quan đến văn học Việt Nam và Hàn Quốc, bồi dưỡng nguồn nhân lực dịch thuật, thúc đẩy giao lưu văn chương giữa hai nước và góp phần đưa văn học Việt Nam tiến ra thế giới.

HỒ SƠN