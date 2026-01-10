Văn hóa - Giải trí

Dàn cast "Đệ nhất mưu sinh" chịu khó kiếm 40 đồng trên từng viên gạch

SGGPO

Sau thời gian chờ đợi, "Đệ nhất mưu sinh" - mùa đặc biệt tết 2026 đã chính thức trở lại với tập mở màn vào tối 9-1, chân thật, hài hước trong từng trải nghiệm của các nghệ sĩ.

Tập mở màn tại Vĩnh Long với sự góp mặt của diễn viên Huy Khánh, người chơi chính thân quen qua hai mùa và diễn viên Ma Ran Đô trong vai trò đội trưởng mới.

IMG_8309DAY2_.jpg
Ma Ran Đô và Huy Khánh nhập cuộc bằng thử thách bán nhanh trong 30 phút các món đồ lưu niệm "Đệ nhất mưu sinh" để tích lũy số tiền đầu tiên

Hành trình mưu sinh tiếp theo tại lò gạch Mang Thít, một trong những vùng sản xuất gạch nung lâu đời ở Vĩnh Long. Nơi đây, nghề làm gạch không mang lại thu nhập cao nhưng là sinh kế gắn bó với nhiều thế hệ.

QSO01770DAY2_.jpg
Công việc làm gạch đòi hỏi sức khỏe, sự khéo léo và nhịp phối hợp liên tục ở mọi công đoạn: lấy đất nguyên liệu, tạo hình, vận chuyển, xếp gạch, dỡ gạch ra khỏi lò
NGOM6598DAY2_.jpg
Kể cả khâu tưởng nhẹ nhàng nhất là bắt gạch từ dây chuyền cũng không hề đơn giản
NGOM6505DAY2_.jpg
Làm việc vất vả trong lò nung nhưng mỗi viên gạch thành phẩm chỉ được trả 40 đồng, phải làm đủ 100 viên mới nhận được 4.000 đồng. Thế nhưng, dù công việc nặng nhọc, con người nơi đây xem tất cả nhọc nhằn là “chuyện thường ngày”. Chính sự bền bỉ ấy đã giữ hơi ấm cho lò gạch Mang Thít suốt nhiều thập kỷ, khắc họa nết chịu thương chịu khó của người dân vùng quê
NGOM6468DAY2_.jpg
Sau buổi lao động, bốn nghệ sĩ với sự hỗ trợ của hai nhân công lành nghề đã hoàn thành 1.900 viên gạch.
QSO02416DAY2_.jpg
Chặng tiếp theo dàn cast phân chia đôi ngả. Huy Khánh và Quỳnh Lý được nhận làm công việc tạo hình đầu lân cho đoàn Múa Lân
NGOM6872DAY2_.jpg
Trong khi đó Ma Ran Đô và Vĩnh Thích Ăn Ngon đến làm cho hộ nuôi dê. Kết thúc công việc, Huy Khánh và Quỳnh Lý nhận 50.000 đồng mỗi người, trong khi Ma Ran Đô và Vĩnh Thích Ăn Ngon nhận 40.000 đồng, kèm theo món quà quê là quả bưởi của chủ nhà

Đệ nhất mưu sinh là chương trình truyền hình thực tế mưu sinh trái nghề đầu tiên của nghệ sĩ tại Việt Nam. Lên sóng lần đầu vào năm 2023, chương trình tạo được dấu ấn riêng nhờ cách đặt nghệ sĩ vào những công việc lao động đời thường, xa rời ánh đèn sân khấu và hình ảnh hào nhoáng quen thuộc.

THU HƯƠNG

Từ khóa

lò gạch Mang Thít tỉnh Vĩnh Lòng làm gạch Đệ nhất mưu sinh diễn viên Ma Ran Đô diễn viên Huy Khánh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn