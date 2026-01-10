Dàn cast "Đệ nhất mưu sinh" chịu khó kiếm 40 đồng trên từng viên gạch
SGGPO
Sau thời gian chờ đợi, "Đệ nhất mưu sinh" - mùa đặc biệt tết 2026 đã chính thức trở lại với tập mở màn vào tối 9-1, chân thật, hài hước trong từng trải nghiệm của các nghệ sĩ.
Tập mở màn tại Vĩnh Long với sự góp mặt của diễn viên Huy Khánh, người chơi chính thân quen qua hai mùa và diễn viên Ma Ran Đô trong vai trò đội trưởng mới.
Hành trình mưu sinh tiếp theo tại lò gạch Mang Thít, một trong những vùng sản xuất gạch nung lâu đời ở Vĩnh Long. Nơi đây, nghề làm gạch không mang lại thu nhập cao nhưng là sinh kế gắn bó với nhiều thế hệ.
Đệ nhất mưu sinh là chương trình truyền hình thực tế mưu sinh trái nghề đầu tiên của nghệ sĩ tại Việt Nam. Lên sóng lần đầu vào năm 2023, chương trình tạo được dấu ấn riêng nhờ cách đặt nghệ sĩ vào những công việc lao động đời thường, xa rời ánh đèn sân khấu và hình ảnh hào nhoáng quen thuộc.