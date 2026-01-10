Dàn cast "Đệ nhất mưu sinh" chịu khó kiếm 40 đồng trên từng viên gạch

Sau thời gian chờ đợi, "Đệ nhất mưu sinh" - mùa đặc biệt tết 2026 đã chính thức trở lại với tập mở màn vào tối 9-1, chân thật, hài hước trong từng trải nghiệm của các nghệ sĩ.

Tập mở màn tại Vĩnh Long với sự góp mặt của diễn viên Huy Khánh, người chơi chính thân quen qua hai mùa và diễn viên Ma Ran Đô trong vai trò đội trưởng mới.

Ma Ran Đô và Huy Khánh nhập cuộc bằng thử thách bán nhanh trong 30 phút các món đồ lưu niệm "Đệ nhất mưu sinh" để tích lũy số tiền đầu tiên

Hành trình mưu sinh tiếp theo tại lò gạch Mang Thít, một trong những vùng sản xuất gạch nung lâu đời ở Vĩnh Long. Nơi đây, nghề làm gạch không mang lại thu nhập cao nhưng là sinh kế gắn bó với nhiều thế hệ.

Công việc làm gạch đòi hỏi sức khỏe, sự khéo léo và nhịp phối hợp liên tục ở mọi công đoạn: lấy đất nguyên liệu, tạo hình, vận chuyển, xếp gạch, dỡ gạch ra khỏi lò

Kể cả khâu tưởng nhẹ nhàng nhất là bắt gạch từ dây chuyền cũng không hề đơn giản

Làm việc vất vả trong lò nung nhưng mỗi viên gạch thành phẩm chỉ được trả 40 đồng, phải làm đủ 100 viên mới nhận được 4.000 đồng. Thế nhưng, dù công việc nặng nhọc, con người nơi đây xem tất cả nhọc nhằn là “chuyện thường ngày”. Chính sự bền bỉ ấy đã giữ hơi ấm cho lò gạch Mang Thít suốt nhiều thập kỷ, khắc họa nết chịu thương chịu khó của người dân vùng quê

Sau buổi lao động, bốn nghệ sĩ với sự hỗ trợ của hai nhân công lành nghề đã hoàn thành 1.900 viên gạch.

Chặng tiếp theo dàn cast phân chia đôi ngả. Huy Khánh và Quỳnh Lý được nhận làm công việc tạo hình đầu lân cho đoàn Múa Lân



Trong khi đó Ma Ran Đô và Vĩnh Thích Ăn Ngon đến làm cho hộ nuôi dê. Kết thúc công việc, Huy Khánh và Quỳnh Lý nhận 50.000 đồng mỗi người, trong khi Ma Ran Đô và Vĩnh Thích Ăn Ngon nhận 40.000 đồng, kèm theo món quà quê là quả bưởi của chủ nhà

Đệ nhất mưu sinh là chương trình truyền hình thực tế mưu sinh trái nghề đầu tiên của nghệ sĩ tại Việt Nam. Lên sóng lần đầu vào năm 2023, chương trình tạo được dấu ấn riêng nhờ cách đặt nghệ sĩ vào những công việc lao động đời thường, xa rời ánh đèn sân khấu và hình ảnh hào nhoáng quen thuộc.

THU HƯƠNG