Nhóm “Sugar baby” đánh, cướp tiền của “Sugar daddy”

Ngày 6-1, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thị Thiên Nhi (sinh năm 1998, ngụ quận 12), Lê Quốc Doanh (sinh năm 2001, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Đình K.A. (sinh năm 2006, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Công an lấy lời khai Nguyễn Thị Thiên Nhi

Trước đó, Doanh có quen biết với N.A. (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Đắk Lắk). Cuối năm 2023, N.A. kể với Doanh về việc bị một “Sugar daddy" (những người đàn ông chu cấp tiền, bao nuôi các cô gái trẻ) là T.C. lừa quan hệ tình dục nhưng không chu cấp tiền hàng tháng.

Nhi - Doanh - K.A. (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Tháng 1-2024, Doanh gặp Nhi và K.A. ở quán cà phê trên đường Bàu Cát 8 (quận Tân Bình) và biết được Nhi, K.A. đang sống bằng nghề làm người mẫu khỏa thân cho ứng dụng đồi trụy của người nước ngoài. Ngoài ra, Nhi và K.A. cũng là các “Sugar baby” (cặp kè với những người đàn ông lớn tuổi để kiếm tiền).

Qua buổi gặp gỡ, Nhi và K.A. nói là đang có hiềm khích với một “bố đường dỏm” có nickname T.C.. Nhi cho biết, người này đang bị cộng đồng "bé đường" ở TPHCM bóc phốt vì thói “quất ngựa truy phong”.

Nhi cho Doanh xem hình ảnh của T.C. cũng như đoạn tin nhắn dằn mặt mà Nhi đã nhắn với người đàn ông này. Trùng hợp, người này cũng là kẻ đã lừa N.A. (bạn của Doanh) trước đó. Vì thế, cả nhóm nảy sinh ý đồ trả thù.

Nhi phân công cho K.A. thông qua nhóm “Sugar baby Sài Gòn” để nhắn tin, mồi chài “con mồi”.

Cả nhóm sẽ dẫn dụ T.C. tới một khách sạn nằm trên đường Phạm Phú Thứ (phường 11, quận Tân Bình) để hành sự.

Tối 3-1-2024, K.A. dụ ông T.C. lên phòng để quan hệ. Lúc ông T.C. lên giường nằm thì nhóm xông ra, đấm, đánh túi bụi. Nhi giao cho Doanh cầm roi điện để tấn công ông T.C., còn mình làm nhiệm vụ tra khảo.

Việc quay phim được cả nhóm giao cho K.A. thực hiện. Nhi liên tục hỏi ông T.C. đã từng lừa bao nhiêu cô gái, ông T.C. hoảng sợ nên từ chối trả lời. Mỗi lần như vậy, “bố đường” bị cả nhóm đập, đánh. Sau khi quay phim xong, Nhi yêu cầu ông T.C phải giao cho mình 15 triệu đồng (phí quan hệ với 2 cô gái trước đó và K.A. trong ngày 3-1).

Phát hiện trong tài khoản của ông T.C. còn 2 triệu đồng, cả nhóm xông vào đấm, đá dằn mặt. Nhi yêu cầu ông này chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản “ma” được mua trên mạng.

Trước khi rời đi, nhóm còn lấy thêm điện thoại iPhone 11 Promax của nạn nhân và ra điều kiện nếu ông T.C. muốn chuộc lại điện thoại, chìa khóa thì chuẩn bị sẵn 15 triệu đồng.

Ông T.C. đã tới cơ quan công an trình báo. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Nhi, Doanh và K.A.. Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi như trên.

CHÍ THẠCH