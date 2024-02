Những chiến sĩ thầm lặng

Ngày 27-2, đoàn lãnh đạo Công an TPHCM do Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng lực lượng pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TPHCM.