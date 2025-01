Những dấu ấn nổi bật của Quân chủng Hải quân năm 2024

Cụ thể, Quân chủng Hải Quân tiếp tục chủ động nghiên cứu, dự báo đúng tình hình; tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp và xử trí đúng đối sách các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, các quyền và lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Tàu 18 của Quân chủng Hải Quân tham gia diễn tập Kakadu 2024 tại Australia

Lực lượng hải quân duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn và các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động kinh tế biển; tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là bão số 3 (Yagi); tổ chức các đoàn đi thăm Trường Sa, Nhà giàn DK1 và vùng biển Tây Nam chu đáo, an toàn.

Bên cạnh đó, Quân chủng Hải Quân triển khai thực hiện các quyết định của Bộ Quốc phòng về sáp nhập, tổ chức lại Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng quân chủng tinh, gọn, mạnh, hiện đại.

Đại hội thi đua quyết thắng Quân chủng Hải Quân giai đoạn 2019-2024

Cùng với đó, lực lượng hải quân hoàn thành tốt các cuộc diễn tập, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối, qua đó nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo; tham gia hội thi, hội thao toàn quân, toàn quốc, quốc tế đạt nhiều giải cao.

Công tác tuyên truyền tiếp tục là điểm sáng lực lượng hải quân trong năm qua. Trong năm, lực lượng đã tổ chức kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của Hải Quân và quân dân miền Bắc, sơ kết 5 năm chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo và Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024, tạo dấu ấn đậm nét, lan tỏa sâu rộng.

Biên đội tàu 372, 373 của Lữ đoàn 162, Vùng 4 bắn đạn thật trên biển

Lực lượng hải quân bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng các mặt hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; triển khai “quyết liệt, thần tốc, hiệu quả, an toàn” và hoàn thành vượt tiến độ các công trình, dự án trọng điểm và chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Dấu ấn tiếp theo là lực lượng hải quân bảo đảm đồng bộ, chất lượng tàu, xe, máy bay, vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh huấn luyện làm chủ chuyên sâu vũ khí trang bị, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vật tư kỹ thuật.

Trong năm 2024, các doanh nghiệp trong lực lượng hải quân mở rộng đầu tư, phát huy tiềm năng, gia tăng thị phần, sản xuất kinh doanh tăng trưởng cao, trong đó Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn lần thứ 8 liên tiếp đạt “Thương hiệu Quốc gia”.

Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đi tác nghiệp tại Trường Sa dịp Tết Ất Tỵ 2025

Trong năm 2024, lực lượng hải quân thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, triển khai đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lần đầu tiên lực lượng này cử tàu tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2024 tại Australia, qua đó tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của Hải quân Việt Nam.

Cũng trong năm 2024, Đảng bộ Quân chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua.

ĐỖ TRUNG