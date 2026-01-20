Những hình ảnh trang trọng trong ngày khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Sáng 20-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”.