Những hình ảnh trang trọng trong ngày khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Sáng 20-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”. 

dh32.jpg
Các đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
dh36.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đến dự khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
dh37.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
dh4.jpg
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa đến tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: QUANG PHÚC
dh2.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: QUANG PHÚC
dh5.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: QUANG PHÚC
dh19.jpg
Các đại biểu tới dự phiên khai mạc đại hội, sáng 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC
dh17.jpg
Đoàn đại biểu TPHCM đến dự lễ khai mạc Đại hội sáng 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC
dh16.jpg
Đoàn đại biểu TPHCM đến dự lễ khai mạc Đại hội sáng 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC
dh13.jpg
Đoàn đại biểu TPHCM đến dự lễ khai mạc Đại hội sáng 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC
dh10.jpg
Các đại biểu tới dự phiên khai mạc đại hội, sáng 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC
dh9.jpg
Các đại biểu tới dự phiên khai mạc đại hội, sáng 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC
dh7.jpg
Đoàn đại biểu TPHCM đến dự lễ khai mạc Đại hội sáng 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC
dh21.jpg
Đoàn đại biểu TPHCM đến dự lễ khai mạc Đại hội sáng 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC
dh20.jpg
Đoàn đại biểu TPHCM dự phiên khai mạc đại hội, sáng 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC
dh22.jpg
Các đại biểu đoàn TPHCM dự phiên khai mạc đại hội, sáng 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC
dh23.jpg
Các đại biểu đoàn TPHCM dự phiên khai mạc đại hội, sáng 20-1. Ảnh: QUANG PHÚC
dh35.jpg
Các đại biểu quốc tế đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
dh34.jpg
Các đại biểu quốc tế đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
dh33.jpg
Các đại biểu quốc tế đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
dh28.jpg
dh29.jpg
dh25.jpg
image (1).jpg
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), với 1.586 đại biểu đại diện hơn 5,6 triệu đảng viên cả nước - Ảnh: TTXVN
dh26.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc, sáng 20-1. Ảnh: VIẾT CHUNG
dh27.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc, sáng 20-1. Ảnh: VIẾT CHUNG
1.jpg
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), với 1.586 đại biểu đại diện hơn 5,6 triệu đảng viên cả nước - Ảnh: TTXVN
gen-h-daibieu1.jpg
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
gen-h-daibieu.jpg
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
gen-h-z7448583177862_59475c0a89f4113e091fbbf504a3c8ad.jpg
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
gen-h-z7448582748765_740b91905f7ac52a1958e87b8bff9d6c.jpg
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
gen-h-z7448582267894_f3d0821c0b28acd0f93f1f6fd8cea7a7.jpg
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
gen-h-z7448581670013_5b3f03375a6c26c87785b4df6d78f2c3.jpg
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
image (3).jpg
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
khai-mac-trong-the-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiv-cua-dang-8540106-1.jpg
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
2.jpg
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
3.jpg
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
4.jpg
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
gen-h-z7448534600115_a97a097a1d801b614c36724a85c26b6b.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc đại hội, sáng 20-1. Ảnh: VIẾT CHUNG
dh39.jpg
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Thư ký thông báo kết quả bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
dh30.jpg
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
dh31.jpg
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
image (7).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
image (8).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
dh40.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN
